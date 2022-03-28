樹林科技廠群聚延燒至校園？ 新北衛生局：已全數匡列

樹林科技廠群聚讓科大實習生也染疫，外界憂心學校是否有相關疫情。新北衛生局長陳潤秋表示，跟染疫實習生有關的同學沒有參加學校最近辦的運動會，至於跟染疫實習生一起上課、坐車、住宿的同學們，已經全部做匡列。

樹林科技廠爆發群聚染疫情形，新北泰山黎明科大有兩名因前往實習也確診，學校也趕緊宣布全校停課十天，改採遠距教學。原本前天正在辦的運動會，得知消息後立即喊停，並於半小時後解散。

陳潤秋說明，學校運動會當天並沒有跟染疫實習生有關的學生參加運動會，至於有跟染疫實習生一起上課、搭乘交通車到樹林科技廠，以及在宿舍有接觸的同學，都已經全部匡列。

另外，外界關注新北市長侯友宜「可能要退休」的發言，是不會競選連任或另外找工作？他回應，防疫期間還是要全力防疫，把疫情守下來，打死不退、把疫情做好，讓民眾過一個安定的生活，「這不是我當市長的責任嗎？」，所以他會好好把市長的責任做好。