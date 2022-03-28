快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央將退場 北市疫苗系統3/29重啟 65歲揪團下修至10人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了鼓勵長者踴躍施打疫苗，蔡炳坤說，台北市也推出65歲以上長者揪團到區公所打疫苗，以往20人揪團，現在10人就可以揪團提供服務。圖／北市府提供
為了鼓勵長者踴躍施打疫苗，蔡炳坤說，台北市也推出65歲以上長者揪團到區公所打疫苗，以往20人揪團，現在10人就可以揪團提供服務。圖／北市府提供

中央疫苗系統本周第28期將是最後一期，台北市副市長蔡炳坤表示，中央系統本周有2萬2千多人預約，民眾可依照預約時間接種。至於中央系統退場之後，台北市下周預約系統隨即登場，無縫接軌，下周4月4日開始接種，明天北市系統開始預約。

蔡炳坤表示，台北市的系統將建立常態預約模式，包括周一將相關名額準備好；周二，三兩天開放預約，週四簡訊通知，周四、五接受客服諮詢，每週都會用這樣的模式。

蔡炳坤提到，因應疫情稍微升溫，呼籲民眾盡量接種疫苗，台北市系統啟動之後，包括聯合醫院院外門診部、中型接種站都可預約，目前有莫德納與高端兩種疫苗，第一、第二、及追加劑都可以預約。至於各大醫院因為有屬於各大醫院的系統，市民朋友也可以預約，需要AZ疫苗的民眾，也有AZ門診，系統已經開始，明天上午開始預約。

另外，為了鼓勵長者踴躍施打疫苗，蔡炳坤說，台北市也推出65歲以上長者揪團到區公所打疫苗，以往20人揪團，現在10人就可以揪團提供服務，甚至1個有需要，北市也會提供服務。包括鄰近合約診所、院外門診部、中型接種站都會提供服務，甚至行動、交通不便者，北市府也會從寬認定到宅接種，提醒4月10日之前接種，都可以拿到500元的商品禮券。

蔡炳坤表示，目前台北市65歲以上長者疫苗施打，65歲至74歲長者，第一劑覆蓋率為84.9%；第二劑81.6%；第三劑63.6%。至於75歲以上，第一劑覆蓋率77.9%；第二劑73.1%、第三劑54.3%，看起來還有成長空間，為了提高長者施打路，覆蓋率希望繼續提升，北市府也啟動民政系統，鼓勵長者各區各里施打。

柯文哲也表示，儘管台北市打疫苗的百分比不低，但台北市老人有50萬歲人，只要兩成不打，還是有十萬人，這不得了，所以南韓現在一周有一百萬確診，疫情高，第一就是沒有打疫苗的，還是有兩成跑不掉，另外，打疫苗也不會保證不會感染，提醒符合條件的該打疫苗的就去施打。

北市 AZ疫苗 蔡炳坤

延伸閱讀

疫情延燒傳北市新增確診 柯文哲下午緊急召開記者會

北藝變麻辣燙？釣出副市長黃珊珊蔡炳坤留言：會餓！

可能不選台中？ 蔡炳坤：任何形式都可當輔選母雞

柯文哲沒規劃選高雄 蔡炳坤：年底藍白藍綠都有可能合

相關新聞

故宮7項設施納文化景觀 未來開發行為將受文化局管制

國立故宮博物院正館興建於1965年，於2020年經台北市文化資產審議委員會決議，登錄為歷史建築。北市文化局今再將7項重要...

陳信瑜2年請假806小時稱合法 北市議員批「請假王」

北市勞動局長陳信瑜日前遭指涉行政不中立，台北市議員鍾沛君今再指陳到職兩年多，總共請假806小時，其中私人行程358小時、...

詭異光點劃破新北上空 網一看嚇傻：是信號彈快報警

日前，一名男網友在關渡平原附近親眼目睹空中詭異的光點，且有規律地約5分鐘左右出現一次，讓他不禁好奇是什麼東西？影片曝光後引起網友討論。 這名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，提到自己在關渡平原附

行政不中立再被質疑操弄工會 陳信瑜否認:若說謊會下台

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑用上班時間，與工會聯誼幫北市副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立。國民黨議員汪志冰今天再度質疑...

爆用北市府資源輔選黃瀞瑩 藍批黃珊珊黨政不分

台北市副市長黃珊珊參選北市長動態明朗，但近期被爆多起行政不中立事件。國民黨文傳會副主委黃子哲今透過臉書指出，黃珊珊23日...

新北市貨車停車格智慧化 採累進收費增週轉率

疫情帶動宅經濟，貨運物流業加速成長，新北市交通局盼讓貨車司機更容易找到車位，將於4月1日起在中和區建一路、永和區仁愛路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。