中央將退場 北市疫苗系統3/29重啟 65歲揪團下修至10人

中央疫苗系統本周第28期將是最後一期，台北市副市長蔡炳坤表示，中央系統本周有2萬2千多人預約，民眾可依照預約時間接種。至於中央系統退場之後，台北市下周預約系統隨即登場，無縫接軌，下周4月4日開始接種，明天北市系統開始預約。

蔡炳坤表示，台北市的系統將建立常態預約模式，包括周一將相關名額準備好；周二，三兩天開放預約，週四簡訊通知，周四、五接受客服諮詢，每週都會用這樣的模式。

蔡炳坤提到，因應疫情稍微升溫，呼籲民眾盡量接種疫苗，台北市系統啟動之後，包括聯合醫院院外門診部、中型接種站都可預約，目前有莫德納與高端兩種疫苗，第一、第二、及追加劑都可以預約。至於各大醫院因為有屬於各大醫院的系統，市民朋友也可以預約，需要AZ疫苗的民眾，也有AZ門診，系統已經開始，明天上午開始預約。

另外，為了鼓勵長者踴躍施打疫苗，蔡炳坤說，台北市也推出65歲以上長者揪團到區公所打疫苗，以往20人揪團，現在10人就可以揪團提供服務，甚至1個有需要，北市也會提供服務。包括鄰近合約診所、院外門診部、中型接種站都會提供服務，甚至行動、交通不便者，北市府也會從寬認定到宅接種，提醒4月10日之前接種，都可以拿到500元的商品禮券。

蔡炳坤表示，目前台北市65歲以上長者疫苗施打，65歲至74歲長者，第一劑覆蓋率為84.9%；第二劑81.6%；第三劑63.6%。至於75歲以上，第一劑覆蓋率77.9%；第二劑73.1%、第三劑54.3%，看起來還有成長空間，為了提高長者施打路，覆蓋率希望繼續提升，北市府也啟動民政系統，鼓勵長者各區各里施打。

柯文哲也表示，儘管台北市打疫苗的百分比不低，但台北市老人有50萬歲人，只要兩成不打，還是有十萬人，這不得了，所以南韓現在一周有一百萬確診，疫情高，第一就是沒有打疫苗的，還是有兩成跑不掉，另外，打疫苗也不會保證不會感染，提醒符合條件的該打疫苗的就去施打。