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基隆警匡列影響新北警力？ 侯友宜：調配得宜都能應付
基隆警察群聚擴大匡列讓新北警察也因此遭匡列，外界憂心恐讓警力受到影響。新北市長侯友宜表示，警局接下來會密切觀察，並持續調查有無其他接觸或匡列者，至於警力因有分局及直屬隊全力支援，在調配得宜下都能應付。
侯友宜說明，謝謝大家關心員警生活及防疫問題，新北員警從去年就是最辛苦的一群，他們在第一線拚搏，染疫數也成是全國最多。近來永和遭匡列員警跟確診個案有接觸，不過採檢後確定為陰性，警局接下來除密切觀察外，也會持續調查有沒有接觸、匡列或確診可能性，請大家安心。
侯友宜表示，新北警力在調配上，都有12個分局以及直屬隊全力支援，像疫情嚴峻的時候，或有同仁染疫時，都會調派其它派出所或分局同仁做支援，幾個區塊警力雖然沒有那麼充分，但只要調配得宜就都能應付。
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