投入270億！北市推淨零行動白皮書 2030公務汽車電動化

為達到2050淨零碳排目標，台北市去年提出淨零排放路徑，今年月初市政會議通過「北市竟零排放管理自治條例（草案）」後，今再公布「台北市2050淨零行動白皮書」，宣布今年將投入270餘億元，逐步推動建築能效、運具電動化、資源循環再利用等措施，預計2030年禁用一次性餐具、公務汽車電動化。

北市環保局說明，今年將投入270餘億元，針對住商、運輸、廢棄物及農林四大部門因地制宜規畫減碳行動，預計北市在2030年減碳30％、2040年減碳65％、2050年達到淨零排放。

住商部門透過新建築能效要求、既有建築翻修及新舊建築能效盤查揭露，掌握及控管建築能源使用情形，朝向智慧零碳建築發展。推動住商節電、公有建築淨零示範、轉型零碳建築及低碳生活營造等政策。

住商節電將持續推動公私部門耗能設備汰換，透過補助服務業、每年100處社區及住家3萬台節能家電補助，並加強800千瓦（kw）以上工商業能源大戶節能輔導，預計推動280家。

公有建築全面加強綠覆率、再生能源，以及進行建築能效盤查示範，另也完成4棟智慧綠建築新建校舍，逐年提升轉型，並持續擴大透水鋪面、雨撲滿等調適措施，提升北市氣候韌性。

運輸方面，北市將逐步推動車輛電動化，公務汽車、警用機車外的公務機車將在2030年全面電動化，並朝共享運具模式推動。

傳統垃圾車將導入電動壓縮艙系統，其餘特殊車輛則會循市場電動化發展逐步汰換；另也持續推動新（汰）購電動機車加碼補助，鼓勵民眾購買電動車，並擴增及補助公共停車場充電設施、自行車步道達509.64公里。

環保局副局長盧世昌指出，未來一次性餐具將分階段減用，先讓餐飲業不免費提估，預估2030年全面禁止一次性餐具，同時推動循環容器使時、2040年導入碳捕捉再利用（封存）技術，並朝2050年80％資源回收率為目標推動，今年持續擴大循環容器借還，預計可達6萬杯次，再逐年提升至10萬。