故宮7項設施納文化景觀 未來開發行為將受文化局管制

國立故宮博物院正館興建於1965年，於2020年經台北市文化資產審議委員會決議，登錄為歷史建築。北市文化局今再將7項重要景觀設施等納入文化景觀身分，文化局提醒，在不破壞華表大道中軸線上現有景觀視覺軸線，可增設博物館必要公共服務設施，但不得於正館後方增設影響天際線的設施；同時，未來周邊的開發行為，都將受到文化局管制。

文資委員表示，故宮博物院的園區規劃與建築設計，最初由黃寶瑜建築師所完成。位於外雙溪旁依山傍水的環境中，鋪陳出國家級博物館尺度的中軸線，呈現故宮博物院的恢宏氣勢。從至善路到故宮博物院正館，從「天下為公」牌坊、對稱的華表及龍柏、步步高陞的台基以梅花鼎做為視覺消點，並以對稱的梯壁襯托出正館的高度，架構了一個國族文化的空間序列。

文資委員表示，園區內除了正館及軸線之外，陸續完成了華表大道（含兩側龍柏）、「天下為公」牌坊、研究大樓、圖書文獻大樓、至善園等重要景觀設施，尤其是典藏研究大樓及圖書文獻大樓，更是強化了建築師所規劃設計的博物院樣貌，成為一功能完備且具國際地位的重要博物館，足以代表本國重要歷史的國際視窗及文化形象。

因此，文化資產審議委員會決議，將園區內華表大道（含兩側龍柏）、「天下為公」牌樓、研究大樓、圖書文獻大樓、至善園、梅花鼎、銅獅等納入文化景觀；另外針對保存及管理原則，文資委員認為建築物以立面元素保留為原則，內部空間可做彈性規劃，在不破壞華表大道中軸線上之現有景觀視覺軸線，可增設博物館必要公共服務設施，但為維護華表大道中軸線風貌，不得於正館後方增設影響天際線的設施。