詭異光點劃破新北上空 網一看嚇傻：是信號彈快報警

日前，一名男網友在關渡平原附近親眼目睹空中詭異的光點，且有規律地約5分鐘左右出現一次，讓他不禁好奇是什麼東西？影片曝光後引起網友討論。 這名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，提到自己在關渡平原附

2022-03-28 16:31