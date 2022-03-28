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詭異光點劃破新北上空 網一看嚇傻：是信號彈快報警

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市關渡平原附近山區驚現詭異光點。 圖擷自影片
新北市關渡平原附近山區驚現詭異光點。 圖擷自影片

日前，一名男網友在關渡平原附近親眼目睹空中詭異的光點，且有規律地約5分鐘左右出現一次，讓他不禁好奇是什麼東西？影片曝光後引起網友討論。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，提到自己在關渡平原附近發現遠處山區出現一道詭異光點，光點從高處墜落，尾部火焰熄滅形成一道白色灰煙，他也補充該奇特現象大約間隔5分鐘出現一次，他拍下影片問網友「這到底是什麼？」

專業網友一眼看出這是信號彈，「應該是在求救，幫他報個警吧」、「該不會真的有人需要幫助」、「哇...看起來很大」、「在山上感覺是真的有人在求救」、「去附近的派出所問一下警察吧」。最後，原PO也聽網友建議去報警，但據《三立新聞網》報導，新北蘆洲分局證實有接獲報案，派員前往沒有發現異狀或滋擾事件。

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