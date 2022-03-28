陳信瑜2年請假806小時稱合法 北市議員批「請假王」

北市勞動局長陳信瑜日前遭指涉行政不中立，台北市議員鍾沛君今再指陳到職兩年多，總共請假806小時，其中私人行程358小時、占44%；病假188小時、占23%，請假時數之多猶如台北市政府請假王，就連今天早上也請假2小時。陳信瑜表示，一切均依法請假，至於今早則是因塞車遲到而請假。

鍾沛君指出，陳信瑜從民國109年2月1日到職，統計至今年3月25日，總共請假806小時，其中私人行程358小時、占44%；病假188小時、占23%，至於公假、喪假、補休等不討論。請假時數之多讓她批評，陳信瑜猶如台北市政府請假王，工作態度混水摸魚，雖然依法辦理，但是請假辦法讓人瞠目結舌，根本是知法玩法。

鍾沛君表示，去年9月有30天卻請了13次病假，跨年期間從去年12月31日請假至今年1月4日，春節期間則是從今年1月27日至2月7日，不僅早於大部分人春節假期就開始請假，還更晚開工，總共放了11天。

陳信瑜則是多次打斷質詢，強調自己依法請假，引來鍾沛君批評，每個局處首長，春節放假9天就回來上班，公事多的要命，說不定還有的公務員會提早收假辦公，「就局長你最懂生活品質。」

陳信瑜表示，去年9月因為生病住院才請假，並且有附上醫院證明，至於跨年期間也是為了請假回高雄陪孩子，她再三重申自己絕對是依法請假，她更呼籲勞工就是應該要適度在自己權責範圍內請假。

鍾沛君表示，過去好幾個月，她多次接到檢舉「局長都不在辦公室」，就連今天也接到勞動局同仁通知，陳信瑜今早上又請假2小時。陳信瑜表示，因為早上塞車而遲到，所以就照規定請假。

不僅鍾沛君發言質詢，現場其它議員徐巧芯、游淑慧在未使用麥克風的狀況下發言表達不滿，陳信瑜則是強調自己依法請假，場面火爆。鍾沛君表示，「就你家來市府特別塞，就你一個人遲到。」大家都知道遇到周一、下雨天就是要提早出門。

陳信瑜表示，就是那條路就不能塞車，她以後會再提早出門，但她認為自己有依法請假，否則交通出現狀況，她也可以不請假，但她還是照樣請假，因為每個公務人員都有資格去請假。

鍾沛君批評，有這樣的局長是局處悲傷，不敢勇敢面對錯誤，另外，鍾也再問陳是否還會在清明連假額外請假連休，陳信瑜表示，目前不會。