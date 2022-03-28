魔法水樂園展新北水利多年建設 VR及體感互動身歷其境

為展示新北水利建設成果，水利局今起在市府大樓一樓舉辦｢魔法水樂園 新北水利建設成果展｣，侯友宜出席開展並表示，新北水環境近年大幅翻轉，包含改善水域、積淹水、25萬戶接管等，民眾除可在展覽中了解建設點滴，也能透過智慧科技身歷其境，了解水環境對大都會的重要性。

侯友宜表示，新北水環境近年大幅翻轉，各項措施都讓水域顯現出安全環境及景觀生態的成果，包含湳仔溝、鴨母港溝、田寮坑溝等，比較髒亂惡臭的水環境都大幅改善，更重要的是市府開始用智慧防汛，可以及早偵測出水位、及早預抽，讓新北的防災安全做到位。

市府團隊不只解決44個最嚴重的積淹水地方，4年來也已經有25萬戶的接管，而在休閒娛樂上也打造熊猴森樂園，還有高灘地11處的特色共融遊戲場，以及210公里的自行車步道，這些都讓市民在1382公頃的高灘地好好運動休閒跟娛樂。

侯友宜指出，這次展演最主要是讓孩童可以透過智慧科技，了解水環境對一個大都會的重要性，並讓他們感受水環境都是在地底下等惡劣環境中施作，除可藉此看到水利改變過程的重要性，也讓他們體會水利同仁的辛苦，盼讓環保水環境教育從小扎根。

水利局說明，這次共有三個展區，包含中央水管展示、東側體感互動及西側造景打卡牆，民眾可在展中了解過去3年內如何破除沉痾、翻轉新北水利建設。其中中央展區可體驗馬力歐水管工人，從水管中了解地下工程及水域改變的辛苦歷程。

東側體感互動區則可透過VR體驗抽水站虛擬空間，擔任一日抽水站操作員，還能透過體感互動裝置遊玩｢水來了怎麼辦｣；西側著色影像牆則可供孩童在水Q寶的圖畫紙上著色後，立即投影到一旁的電視牆上，留下歡樂回憶。