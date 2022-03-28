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爆用北市府資源輔選黃瀞瑩 藍批黃珊珊黨政不分

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲今透過臉書指出，黃珊珊23日晚上與「學姊」黃瀞瑩在臉書上開兩地直播，從黃珊珊的背景清晰可辨就在北市府辦公室。圖／截自黃子哲臉書
國民黨文傳會副主委黃子哲今透過臉書指出，黃珊珊23日晚上與「學姊」黃瀞瑩在臉書上開兩地直播，從黃珊珊的背景清晰可辨就在北市府辦公室。圖／截自黃子哲臉書

北市副市長黃珊珊參選北市長動態明朗，但近期被爆多起行政不中立事件。國民黨文傳會副主委黃子哲今透過臉書指出，黃珊珊23日晚上與「學姊」黃瀞瑩在臉書上開兩地直播，從黃珊珊的背景清晰可辨就在北市府辦公室。黃子哲質疑，動用公家的場所、電力、網路等資源為黃瀞瑩助選，是黨政不分的最壞示範。

黃子哲指出，黃瀞瑩上周被「抓包」她依然在台北市府的公務群組內，甚至她的人形立牌仍擺在北市聯合醫院裡。他質疑，黃瀞瑩早已離開市府並投入選舉，市府對特定民眾黨的議員參選人如此厚愛與關照，無怪乎台北市長柯文哲會挨批「行政不中立」。

黃子哲提到，黃珊珊於上周三晚上與黃瀞瑩一起在臉書上開兩地直播，整場都在「尬聊」學姐的選舉，除黃珊珊親自傳授選戰秘笈外，連民眾黨黨部也上線留言力挺學姐，這場直播雖是下班時間，但從黃珊珊的背景清晰可見，地點就在市府的辦公室內。

黃子哲批評，如此動用公家的場所、電力、網路等資源來為黃瀞瑩助選，是黨政不分的最壞示範。這與勞動局長陳信瑜公然輔選黃珊珊一樣，都是低級的錯誤。

黃子哲說，學姐布局參選已久，離開市府前就跟著黃珊珊在士林北投猛跑攤，離開市府後公務行程雖保持距離，但時不時還是會與黃珊珊技術性合體，光從兩人臉書多次出現對方就可看出端倪。黃珊珊挺自己愛將天經地義，學姐「蹭」前老闆也是人之常情，但公器私用的紅線則萬不可踩。

他也說，黃瀞瑩自身有不錯的條件，不宜一直當「珊寶」，早點離開溫室自己闖闖，才能真正的獨立長大，市民也才好知道是否有真才實料。

黃珊珊 黃瀞瑩 北市

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