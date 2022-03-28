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行政不中立再被質疑操弄工會 陳信瑜否認:若說謊會下台

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員汪志冰今天再度質疑陳信瑜煽動、操弄工會，甚至還要工會發聲明、拿東廠字牌質疑議會。對此，陳信瑜表示，理事長力挺屬工會自主，如果有說謊，會下台。記者林麗玉／攝影
國民黨議員汪志冰今天再度質疑陳信瑜煽動、操弄工會，甚至還要工會發聲明、拿東廠字牌質疑議會。對此，陳信瑜表示，理事長力挺屬工會自主，如果有說謊，會下台。記者林麗玉／攝影

北市勞動局長陳信瑜遭質疑用上班時間，與工會聯誼幫北市副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立。國民黨議員汪志冰今天再度質疑陳信瑜煽動、操弄工會，甚至還要工會發聲明、拿東廠字牌質疑議會。

對此，陳信瑜表示，理事長力挺屬工會自主，如果有說謊，會下台。由於先前柯文哲承諾周三調查報告要出爐，汪志冰表示，就看看周三的報告怎麼樣。

台北市議會今天下午民政部門質詢，汪志冰再度質疑陳信瑜操弄、煽動工會對抗議會，汪志冰說，國民黨團召開記者會質疑柯團隊首長行政不中立，當日陳信瑜竟找來圓山工會理事長張舉成到議會三樓媒體席踢館，甚至當天理事長張舉成還拿出東廠文化字牌批評國民黨團。

汪志冰說，陳信瑜得知議會黨團開記者會，還由馬姓秘書煽動四個工會，並力邀捷運公司工會理事長簡宗宏作為聲明發起人，晚間發出聯合聲明力挺陳信瑜，整個過程就是陳信瑜操弄工會對抗議會，企圖轉移行政不中立的焦點。

汪也質疑，甚至四大工會中，還有工會理事長是「被」署名，受到勞動局壓力？因其中一名工務局所屬企業工會聯合會理事長楊振德則也在26日發出聲明，表示沒有同意發出這分聲明。

對於議員質疑，陳信瑜表示，國民黨團召開記者會當天，他剛好與張舉成約在市府談勞工權益，至於一同到議會說明，並沒有要向議員踢館，至於張舉成當天手拿的東廠字牌，約是張舉成提出希望勞動局同仁幫他打幾個字印出來，並無操弄煽動工會。

議員質疑，張舉成要同仁打字印出來批評議員，覺得恰當？陳信瑜僅表示，因為當時勞工權益的事情都已經談完了。

對於議員質疑操弄煽動公會，陳信瑜否認，議員問「如果有謊言，要不要下台？」陳信瑜回答，「應該要」，她應該要受到議會監督，甚至現在被議員點名的基層理事長，也受到一些壓力，這一部分都她來承擔。

議員要求北市府政風處調查，是否陳信瑜公然說謊、操弄工會對抗議會，包括聲明稿誰擬？什麼地方擬？誰主動找？工會力挺是否自編自導自演，如查證屬實，陳信瑜應該知所進退，要求政風處不能官官相護。

政風處長林炤宏表示，調查會分為兩部份，形式上尊重工會自主，不會介入工會運作，不過上週六開始調查的是2月15日勞動局長與工會茶會事宜，對於議員今天質疑的3月24日是否有操弄公會？因為才發生在府內，後續會再了解。

汪志冰 北市 國民黨

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