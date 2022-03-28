網路賣山豬吊 新北動保處開罰1.5萬元全國首例

新北市動保處今天表示，有業者於電商平台違法販售山豬吊組裝零件，動保處前往販售商地址查處，並依新北市動物保護自治條例處1萬5000元罰鍰，為開罰販售山豬吊全國首例。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，3月8日接獲民眾通報，指稱有業者在蝦皮、露天、PChome等多處電商通路平台販賣山豬吊的組裝商品，經行文請電商平台提供資訊，非法販售山豬吊業者已違反新北市動保自治條例將開罰新台幣1萬5000元罰鍰。

新北市動保處長楊淑方向中央社記者表示，開罰販售山豬吊業者是全國首例，後續還要追查業者販售紀錄中21名購買非法山豬吊的民眾，若有違法使用並經查證屬實，將再依動物保護法各處1萬5000元罰鍰。同時動保處也要求各電商平台協助下架山豬吊商品，以免再有民眾購置受罰。

動保處說明，山豬吊是以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎套得越緊，讓動物無法逃脫，嚴重還會造成動物殘肢甚至死亡。