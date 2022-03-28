北市111年食安自治條例5新政策 線上抽獎活動送Switch
台北市衛生局公布111年度「台北市食品安全自治條例」5項新政策，另因應中央調整日本輸入食品管制措施，衛生局官網已設立「日本食品管理專區」，每周公布日本食品稽查結果，4月起北市食材登錄平台的「日本食品專區」也將上線，提供消費者了解相關標示稽查及抽驗結果，給予最透明資訊營造安心消費外食環境。
北市衛生局長黃世傑說明，衛生局以「市民參與」、「安心外食」及「資訊透明」為三大主軸，每年固定3月公布「台北市食品安全自治條例」新政策，分階段納管各類別及規模的業者，迄今已完成48項公告、納管45個業別，讓民眾能安心外食。
除此之外，衛生局為持續替市民把關食品衛生安全，加上因應中央調整日本輸入食品管制措施，著重在市售日本食品管理，將加強抽驗及稽查日系連鎖超商、超市等販售的日本食品。
另今也公布111年5項食安新政策，包含5月公告親子餐廳強制申請餐飲衛生管理分級、6月連鎖早餐店應定期檢查及分區管理、7月連鎖火鍋業者強制申請餐飲衛生管理分級、8月星級旅館附設自助餐廳登錄台北市食材登錄平台、10月連鎖自助餐廳強制自主檢驗。
衛生局說明，為讓消費資訊更透明，針對日本進口食品將做各項把關及檢驗，北市衛生局網站已設立「日本食品管理專區」，後續4月起台北市食材登錄平台的「日本食品專區」也將上線，稽查結果讓民眾方便隨手查、安心購。
另衛生局也舉辦「台北食時安心e起玩遊戲」線上抽獎活動（https://pse.is/43dweb），提供4月1日起開跑「台北食安知識王」及5月2日起開始「超集食安心」2種線上活動，以城市尋寶遊戲設計為主軸，把北市餐飲場所化為尋寶地點。
讓民眾主動尋找具有北市餐飲分級認證及夜市微笑標章的餐廳或攤販等，透過遊戲知道食安標章的意涵，只要參加上述任1種遊戲，即有機會抽中限量200份的便利商店購物金，若完成上述2遊戲還可參加最後大獎抽Swtich遊戲機，，詳情可至活動網頁及台北市衛生局官網（https://health.gov.taipei/）查詢。
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