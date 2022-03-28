北市111年食安自治條例5新政策 線上抽獎活動送Switch

台北市衛生局公布111年度「台北市食品安全自治條例」5項新政策，另因應中央調整日本輸入食品管制措施，衛生局官網已設立「日本食品管理專區」，每周公布日本食品稽查結果，4月起北市食材登錄平台的「日本食品專區」也將上線，提供消費者了解相關標示稽查及抽驗結果，給予最透明資訊營造安心消費外食環境。

北市衛生局長黃世傑說明，衛生局以「市民參與」、「安心外食」及「資訊透明」為三大主軸，每年固定3月公布「台北市食品安全自治條例」新政策，分階段納管各類別及規模的業者，迄今已完成48項公告、納管45個業別，讓民眾能安心外食。

除此之外，衛生局為持續替市民把關食品衛生安全，加上因應中央調整日本輸入食品管制措施，著重在市售日本食品管理，將加強抽驗及稽查日系連鎖超商、超市等販售的日本食品。

另今也公布111年5項食安新政策，包含5月公告親子餐廳強制申請餐飲衛生管理分級、6月連鎖早餐店應定期檢查及分區管理、7月連鎖火鍋業者強制申請餐飲衛生管理分級、8月星級旅館附設自助餐廳登錄台北市食材登錄平台、10月連鎖自助餐廳強制自主檢驗。

衛生局說明，為讓消費資訊更透明，針對日本進口食品將做各項把關及檢驗，北市衛生局網站已設立「日本食品管理專區」，後續4月起台北市食材登錄平台的「日本食品專區」也將上線，稽查結果讓民眾方便隨手查、安心購。

另衛生局也舉辦「台北食時安心e起玩遊戲」線上抽獎活動（https://pse.is/43dweb），提供4月1日起開跑「台北食安知識王」及5月2日起開始「超集食安心」2種線上活動，以城市尋寶遊戲設計為主軸，把北市餐飲場所化為尋寶地點。