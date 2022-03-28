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新店、雙和卸貨車位 4/1起智慧管理增周轉率

中央社 / 新北28日電

新北市交通局今天說，4月1日起在中和、永和、新店等區、18條路段計41格裝卸貨停車格位實施智慧化管理，取代人工開單，並搭配累進費率收費，兼顧合理卸貨時間及提升周轉率。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動宅經濟，貨運物流業加速成長，4月1日起在中和區、永和區、新店區等3區、18條路段共計41格裝卸貨停車格位實施停車智慧化管理。

市府交通局停車營運科長許芫綺在新聞稿中說明，裝卸貨車格導入智慧化管理，取代人工開單，同時搭配累進費率收費，即每30分鐘計費1次，第1次收新台幣20元、第2次30元、第3次起每次60元，讓每一物流、配送業者共享有限停車空間，而非單一長時間獨占，提高車格周轉率。

許芫綺表示，預計今年9月前完成全市83條路段計175格裝卸貨格智慧化，路邊停車格將從完全的人工收費逐漸朝向智慧路側設備結合無紙化開單管理、資訊平台與行動支付等多元功能，以落實智慧停車多元整合服務。

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