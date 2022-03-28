型塑國際都市 新北塭仔圳市地重劃全面啟動

新泰塭仔圳重劃區過去鐵皮屋林立，加上巷弄狹窄，易造成火災，新北市長侯友宜曾親眼目睹消防同仁因救災而受傷，掛保證傾全力推動整頓計畫。

新北市地政局長康秋桂表示，塭仔圳第二區預計今年上半年可拆除完畢，主要是部分廠家在尋找新地址碰到困難，市府除了提供相關協助，也給予寬限可將自拆的材料拿走補貼。

康秋桂說，塭仔圳重劃區過去鐵皮工廠雜亂，每每發生火災，消防車不方便救災，除了公安問題，工廠還隨意排放汙水，導致貴子坑溪水質很糟，現在拆除後沒有新汙染物增加，加上水利局的整治計畫，貴子坑溪可以逐漸改善，未來完工後，沿線有12處公園，增加當地休憩空間。

「要給塭仔圳時間，就會看到翻轉樣貌。」康秋桂認為，現在塭仔圳重劃區開始拉設管線、電塔地下化，改善天際線及輻射問題，還有公園、學校用地及醫療專區等都已準備好，配合五泰輕軌定調，跟原有的捷運新莊線及環狀線等，交通動線方便，未來建築物也會依照都市設計委員會建議及相關土管規定，逐步往規劃方向實現。

擔任輔遷小組長的地政局重劃科員蘇楷鈞分享，第一區拆遷作業快到期時，碰到一個個案直接到工地找他哭訴，甚至情緒激動拜託「救救他」，直到安撫情緒穩定後才知，個案很配合搬遷計畫，但原屬意的廠房被租走，無法如期搬遷，家中經濟狀況不佳，家人還生病，造成很大壓力。

「民眾很配合，我們更責無旁貸，一定想辦法幫忙解決問題。」蘇楷鈞説，所幸經過相關說明，該個案的問題順利解決。另一個個案是住在當地快30年的長輩，憂心資訊不正確，怕打拚一輩子的資產被騙走，起初不想參加重劃，但透過地方說明會或拜訪時，才逐漸培養信任感，願意卸下心防接受市府協助。

消防局第二救災救護大隊組長黃靖宇指出，相較一般的鋼筋水泥房屋，違建的鐵皮屋耐火時數、設備都不完善，加上結構不穩，容易讓火勢擴大延燒，第一線人員隨時會深陷火海中。況且塭仔圳不像其他地方有集水區或消防栓，可直接供水，每當發生火災必定出動多台消防車，水箱沒水就要去裝滿再折返回來，相較一般住宅燃燒時間平均1小時，鐵皮屋燃燒時間至少4倍時間起跳，甚至會燒好幾天。

福營分隊小隊長陳佐盟2007年4月4日晚間出勤，也是鐵皮工廠起火延燒多間廠房狀況，陳佐盟回憶，救災過程中，工廠內的油筒突然爆炸彈飛，不但撞到他的右腳跟右手臂造成骨折，爆炸威力甚至讓油桶撞破另外一間工廠。

泰山分隊小隊長洪文政指出，塭仔圳拆除之前，每年統計火災件數，平均一半的案件都是鐵皮工廠起火延燒，同仁只要接到電話通報工廠起火，壓力都很大，2013年泰山分隊痛失陳奕睿及彭祥億兩名隊員，就是工廠惡火因公殉職。

新北決心重劃塭仔圳全力輔遷 反逃過319農地工廠大限緊箍咒

塭仔圳過去多為農地，上面的工廠很多也是老違章，原本在這次三一九（延到三二一）大限中，要面臨被政府斷水斷電或輔導關閉遷廠，但因為新北市府提早規畫塭仔圳重劃作業，這些業者不但領到搬遷補助金，政府還協助媒合安置。

螺絲廠黃姓業者說，雖然市府提供補助，但一開始還是覺得有點被強迫的感覺，現在才發現是自己逃過一劫，否則如果拖到現在，不但什麼都沒有，而且可能還要在臨時的情況下自己找遷廠地點，又要兼顧生產維持客源，一定會措手不及，「真的是賺到了」。

新北市府鐵了心要重劃新泰塭仔圳，要求所有工廠在2022年3月31日前搬遷，否則將斷水斷電。不過，市府一方面要求，一方面也積極輔導，不只派專人服務所有廠家，還協助媒合工廠新址，甚至提供優惠，成功讓所有業者在期限內搬遷。

新北市經發局長何怡明表示，市府相當重視新泰塭仔圳重劃，就連疫情期間都開視訊說明會，設置24小時LINE群組，廠商、業者遇有任何疑問，都可以隨時詢問，後期甚至開專線，處理廠商相關文件需求，一通電話、到府收件。

何怡明指出，許多業者在搬遷時，並不知道哪裡有土地可以遷移，市府不但提供資料讓業者選擇適合的場地，成功移轉工廠，有些區域甚至祭出優惠條件，吸引廠商主動搬遷。

新北市經發局表示，新泰塭仔圳許多業者都需要繼續營業，但尋找新廠房就是一大難題，市府積極協助媒合，同時尋找三峽區成福段示範基地、鶯歌橋子頭段示範基地地主協商釋出土地，讓塭仔圳工廠能順利搬遷。

這些配套措施都是希望傳統產業仍能扎根新北，並轉型合法。經發局指出，市府籲請廠商藉機重新檢視廠房空間配置或趁勢轉型升級，例如將加工區與倉儲區分離，減省廠房空間及租金成本。此外，為協助搬遷後工廠覓地設廠及營運，更提出租金補助方案，降低搬遷初期對業者造成的衝擊，許多申請補助的工廠都對市府積極作為與用心感到滿意。

台灣村田板金有限公司配合新泰塭仔圳重劃案，在計畫書公告後，便配合市府積極尋找新廠，去年8月完成搬遷至三重區、取得合法工廠登記，成功獲得工廠搬遷租金補助。

新北市地政局重劃科長李先智表示，市府在重劃過程中會協助工廠進行設備查估，若有涉及到地主的部分，就能夠提早給予回應、解答，幫助有所疑慮的地主解惑，增加重劃意願。

利用軌道建設串聯 侯友宜：要在塭仔圳打造第二個東區

新北市長侯友宜將五股垃圾山翻轉成「五股夏綠地」，作為重劃新泰塭仔圳起手式。他認為，國外大城市都是以1000萬人口為發展基準，「北北桃」的中心點其實是新泰溫仔圳，重劃後將有近400公頃，配合周邊捷運路網陸續完工、啟動，可望將塭仔圳打造成「北台灣第二個東區」。

台北市過往是北台灣發展中心點，之前都會說要建構「雙北生活圈」，但在新北市府12年，他現在要做的是建立「大台北的生活中心」。

聯合國統計司將巨型都市定義為其大都會區的人口數至少需到達1000萬人，如東京、洛杉磯、深圳、廣州。新北腹地大，可發展空間多，極具發展潛力，所以「雙北共同生活圈」應轉換成「大台北生活圈」。

目前市府規畫以三環六線串連大台北生活中心，最遠可以到桃園。他現在是一環一環在拉，現階段捷運南、北環正在發包，如果台北市東環段也發包，第一大環就能全部串起來。接下來就是利用新北樹林線還有板南線、新莊、蘆洲、五股、泰山等軌道設施包出第二環，最後的第三環就是到桃園，軌道交通路網就成功接出去了。

當2030年軌道建設陸續完成後，新泰塭仔圳這個北台灣中心點的位置就會特別重要，這塊土地至少能夠容納十幾萬人進駐，將與周邊的新莊副都心、泰山楓江地區的發展相輔相成，發展潛力相當可期。