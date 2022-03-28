3親子餐廳設施無安檢報告 北市衛生局要求暫停使用

家長當心，台北市衛生局今公布親子餐廳聯合稽查結果，發現媽咪講Money Jump、大樹先生的家親子餐廳及富爸爸餐飲會所3家業者無法提供遊戲設施的安全檢驗報告，已要求暫停使用。

為維護餐飲業食品衛生安全及附設兒童遊戲場設施安全，台北市衛生局、消防局、環保局及建管處每年都會針對親子餐廳執行專案聯合稽查，衛生局今天發新聞稿公布111年度的稽查結果。

衛生局表示，此次共稽查12家親子餐廳，食品衛生部分初、複查都符合規定，不過兒童遊戲場安全部分，其中1家沒有依規範頻率每月自主檢查，經命限期改善後已改善完成。

衛生局進一步表示，另有3家無法提出遊戲設施的安全檢驗報告，已依消費者保護法第36條命暫停使用，違規業者包含媽咪講Money Jump親子餐廳會所、大樹先生的家親子餐廳及Rich Daddy cafe & kids富爸爸餐飲會所。

衛生局提醒，家長帶兒童至親子餐廳用餐時，除了享用餐點，應留意兒童遊戲場是否通過安全檢查，相關稽查結果都會公布在衛生局食藥粧網路地圖上的親子餐廳專區中，供消費者查詢。