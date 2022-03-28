新北多元文化節開跑 帶民眾深刻了解印度文化

新北市府和台北印度愛樂中心合辦的「2022新北市多元文化節系列活動-濕婆浪漫傳奇」已於空軍三重一村熱鬧登場，現場將規畫藝術品展覽、印度音樂舞蹈表演、多元市集、體驗工作坊等，讓民眾認識印度豐厚的歷史文化。

文化局副局長于玟表示，今年多元文化節的主題為「當我們混在一起MIX Together」，時間為3月15日至4月30日，並於4月2日、3日於空軍三重一村及鄰近同安東街眷舍與同安公園辦理主活動日「音樂派對及多元市集」。

文化局指出，為擴大推廣新北多元文化，他們將於3月27日在空軍三重一村辦理系列活動-印度樂舞「濕婆浪漫傳奇」，呈現新北市多元文化相互融合的特色。

文化局表示，他們昨日活動就先以「濕婆浪漫傳奇」為主題來開場，濕婆是印度神明當中地位崇高的神明之一，濕婆神在被印度愛神之箭射中，愛上了帕瓦帶，最後修成正果，為印度濕婆神節日的由來，讓民眾認識濕婆神的浪漫故事，特別安排「濕婆傳奇舞蹈劇」演出，氣氛相當熱鬧，接下來的活動也會一樣有趣。

文化局提到，現場還規畫來自印度果亞的藝術家萬達那Vandana Mengane作品展覽，萬達那目前居住於台北，在「走入印度石窟」作品中，藝術家使用混合媒材來描繪洞穴中的各種石雕，在印度，石窟不僅歷史悠久，並具有非凡的建築和藝術價值，在「神秘元素」作品中，藝術家在畫布上描繪各種不同顏色的吉祥符號，專注於這些顏色和符號有助於改善健康和提升幸福感。

文化局補充，印度多元的信仰及璀燦的文化，使印度在史詩、哲學、舞蹈、音樂到現代的電影文化等，對大西洋和東南亞產生了深遠的影響，近來政府推動新南向政策，期望從經貿合作、人才交流等與東南亞國家，建立新合作模式，他們期望藉此活動增加民眾與印度有更深層的交流，落實新南向政策。