新北市貨車停車格智慧化 採累進收費增週轉率

疫情帶動宅經濟，貨運物流業加速成長，新北市交通局盼讓貨車司機更容易找到車位，將於4月1日起在中和區建一路、永和區仁愛路、新店區中興路等3區、18條路段裝卸貨停車格位實施停車智慧化管理，並預計今年9月前擴大完成全市83條路段、共175格裝卸貨停車格。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，裝卸貨車格導入智慧化管理，取代人工開單，讓大家共享一個有限的空間而非單一長時間獨占，讓所有物流業、配送業者共享，他們將採累進費率收費，落實使用者付費，提高車格周轉率，讓貨運司機更好找停車位。

許芫綺指出，裝卸貨車格智慧化管理首波實施路段包括中和區民德路、安和路、建一路、福祥路、橋和路、永貞路；永和區仁愛路、永貞路；新店區中正路、中興路、北新路、民族路、民權路、安成街、建國路、復興路、寶中路、寶橋路等18條路段共計41格裝卸貨停車。

交通局指出，政策將自4月1日起上路，採累進費率，每30分鐘計費1次，第1次為20元，第2次將變成30元，第3次起每次60元，預計能大幅增加周轉率。