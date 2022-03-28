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新北市貨車停車格智慧化 採累進收費增週轉率
疫情帶動宅經濟，貨運物流業加速成長，新北市交通局盼讓貨車司機更容易找到車位，將於4月1日起在中和區建一路、永和區仁愛路、新店區中興路等3區、18條路段裝卸貨停車格位實施停車智慧化管理，並預計今年9月前擴大完成全市83條路段、共175格裝卸貨停車格。
新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，裝卸貨車格導入智慧化管理，取代人工開單，讓大家共享一個有限的空間而非單一長時間獨占，讓所有物流業、配送業者共享，他們將採累進費率收費，落實使用者付費，提高車格周轉率，讓貨運司機更好找停車位。
許芫綺指出，裝卸貨車格智慧化管理首波實施路段包括中和區民德路、安和路、建一路、福祥路、橋和路、永貞路；永和區仁愛路、永貞路；新店區中正路、中興路、北新路、民族路、民權路、安成街、建國路、復興路、寶中路、寶橋路等18條路段共計41格裝卸貨停車。
交通局指出，政策將自4月1日起上路，採累進費率，每30分鐘計費1次，第1次為20元，第2次將變成30元，第3次起每次60元，預計能大幅增加周轉率。
交通局表示，今年9月前還會擴大完成全市83條路段計175格裝卸貨格智慧化，路邊停車格將從完全的人工收費逐漸朝向智慧路側設備結合無紙化開單管理、資訊平臺與行動支付等多元功能，以落實智慧停車多元整合服務。
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