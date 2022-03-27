北捷賺錢違法？ 議員質疑微型商場無防火區畫恐危公安

台北捷運南京復興站剛開幕的Metro Corner時尚微型商場，遭議員質疑，因無規畫防火區畫設計，已經違反「捷運系統建設技術標準規範」，一旦商場發生火警，恐有快速延燒的公安危機。北捷回應，專櫃形式設置的販售點位，與新建、增建、改建等販賣店形式不同，都有依相關辦法送審及核定，符合防火規範。

北市議員林亮君質疑，北捷為提高業外收入帶頭違法，因為根據交通部頒布的捷運建設技術規範第8章規定，販賣店應以非付費區為限，還需有獨立防火區畫，過去北捷非付費區的一般販賣店，也都會有三面牆的包覆作為防火區畫，但已開幕的微型商場卻是通透設計，毫無防火區畫設計，一旦發生火災，煙霧也恐擴及捷運站內，甚至影響捷運運行。

林亮君說，目前微型商店販售的商品，包括有現蒸包子、現煮咖啡等，難保不會發生意外，捷運公司及北市府應重新檢討微型商場的適法性。

對此，北捷回應，專櫃形式設置的商業販售點位，與捷運建築物新建、增建、改建或修建等建置的販賣店形式不同，微型商場屬於建物室內裝修，已取得建築物室內裝修合格證明。

北捷表示，微型商場也符合「台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，依管理辦法第6條第1項規定，商場設置在禁止飲食區外，商品陳設也在非禁止飲食區，並非如外界質疑，在禁止飲食區內販賣食品等行為。