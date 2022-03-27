新北推強拆違建收費條例 屋主怕被強制收費紛紛自拆

為解決城市內造成公安問題的違建，新北推「強制拆除違建收費條例」，截至3月中旬為止，已有7處完成拆除，其中5處還是違建所有人擔心被收費而自拆。新北工務局指出，情況顯現條例已經出現嚇阻效力，且讓市庫收入約31萬元，盼民眾加強法制觀念，別因違建浪費政府公帑造成公私兩損。

不少民眾為一時方便建置違法建築，影響公共安全，新北自109年發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項違章建築物收取拆除費用，盼遏止違建發生。

拆除大隊表示，今年針對嚴重影響農地環境、配合第三方警政及套房出租的違建場所執行許多強制拆除案件，其中中和南山路頂加兩層違建，內部改裝隔成多間套房出租使用，有嚴重影響居住安全之虞，強制拆除期限屆滿前仍未自行改善，而由拆除大隊在3月11日強制拆除完畢，後續向屋主收取拆除費用約27萬元。

另外，新莊頭興街職業賭場，透過第三方警政提報市府公安會議，屋主雖自行僱工拆除，但拆除進度緩慢屆期仍未完成，所以拆除大隊在3月18日依法派員強制拆除完畢，後續將向屋主收取拆除費用約4萬元。

工務局指出，自行拆除案件中以三峽添福路一處面積約7000平方公尺的超大型鐵皮屋違建最為誇張。拆處大隊說明，該處大規模整地，嚴重影響山林農地原生地形地貌，但因違建人擔心被市府強制拆除並收取拆除費用，所以趕在改善期限內自行僱工拆除完畢。

拆除大隊強調，新北市強制拆除違章建築收費自治條例發布施行以來，收費約300萬元，已達嚇阻之效，期望民眾加強法制觀念，切勿任意搭蓋違建，浪費政府公帑造成公私兩損。

新莊區頭興街頂加賭場違建強制拆除前情況。圖／新北工務局提供

新莊區頭興街頂加賭場違建強制拆除後情況。圖／新北工務局提供

三峽區添福路破壞農地的大型鐵皮屋違建自拆前情況。圖／新北工務局提供

三峽區添福路破壞農地的大型鐵皮屋違建自拆後情況。圖／新北工務局提供