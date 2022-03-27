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新竹縣體育場淪報廢車棄置場 將由環保局陸續移除

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣體育場有報廢車輛被棄置占用車格，造成民眾停車不便。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣體育場有報廢車輛被棄置占用車格，造成民眾停車不便。記者巫鴻瑋／攝影

新竹體育場的戶外停車場目前正更新消防管線設備，因此暫時封閉部分停車格進行作業，卻發現有多輛事故車被棄置在停車場內，猶如淪為私人報廢車場，停車格被占用也讓民眾停車不便，體育場已通報環保局協助移除，呼籲勿將體育場當作垃圾場，否則可能被開罰最高10800元。

新竹縣體育場表示，因戶外停車場上方的消防管線老舊，近期依規進行保養，除重新油漆也更換消防水帶箱，但在2號門及3號門間，卻可見有車頭撞爛的自小客車停放，車牌還已被拔除，疑似民眾為省事而隨意棄置。

因消防設備更新作業已暫時封閉部分車格，報廢車又占用部分車格，使得民眾更難尋車格，體育場稱因無法直接聯繫上車主，為了讓車格能妥善利用，已請環保局協助移置報廢車，呼籲民眾不要隨意棄置，應循廢車回收廠回收，否則將通報開罰，可處3600元到10800元罰鍰。

不過現場也發現有疑似報廢的公務車輛，如復康巴士停放占用部分車格，體育場則解釋有同意縣府社會處集中停放；社會處回應，因部分復康巴士雖老舊，但未達報廢年限，為避免置於道路影響通行，因此向體育場申請暫放。

新竹縣警方說明，民眾如有車輛須報廢，應依規辦理，勿隨意將車輛棄置在道路、公有區域或私有地上，即便拔除車牌，仍可依引擎號碼循線查出車主，如有影響民眾通行，將通知車主移車，超過時限則移置保管、扣繳牌照，同時可依違反道路交通管理處罰條例裁罰。

新竹縣體育場有報廢車輛被棄置占用車格，造成民眾停車不便。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣體育場有報廢車輛被棄置占用車格，造成民眾停車不便。記者巫鴻瑋／攝影

體育 新竹 停車場

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