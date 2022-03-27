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新北又停電了！ 三重、蘆洲、五股上千戶受影響

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市有網友在臉書表示，下午4時許又發生停電事故。圖／擷自臉書社團「我是五股人」
新北市有網友在臉書表示，下午4時許又發生停電事故。圖／擷自臉書社團「我是五股人」

新北市今日再傳停電，包括三重、蘆洲、五股等地區都有居民家中發生停電情形，有網友更嘲諷「夏天都還沒到就這樣了，夏天到了之後，大家要自求多福。」台電回應，今日下午4時2分因饋線跳脫，造成部分地區停電，共1426戶受到影響，事發後已積極搶修，已有部分家戶復電，但仍有203戶尚未復電。

台電指出，今日下午4時2分因饋線跳脫，造成新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶部分路段共1426戶停電，事發後系統自動隔離故障區間，已於下午4時24分復電1223戶，剩餘203戶尚未復電，台電已派員前往現場積極搶修中。

【中央社】

台電表示，今天下午4時2分因饋線跳脫，造成新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶部分路段共1426戶停電，事發後系統自動隔離故障區間，加上台電人員搶修，已全數復電。

新北市今天下午出現千戶停電情形，主要在蘆洲、五股、三重一帶。

台電表示，下午4時2分因為饋線跳脫，造成新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶部分路段共1426戶停電，事發後系統自動隔離故障區間，在下午4時24分復電1223戶，台電已派員前往現場積極搶修，目前確認已在下午5時39分全數復電。

停電 台電

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