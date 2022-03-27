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影／新北童樂節首場活動開跑 現場兒童台下跟著動次動
2022新北童樂節首場「揪友愛童玩-童愛市集」活動今登場，現場百來位兒童，跟著舞台上的小岳哥哥動作，一起「動次動次」。新北市長侯友宜今出席活動則說，童樂節從今日一直到5月1日，連續辦百場活動，與66個場館、49家的民間機構、市府11個局處共同辦理，盼孩子在兒童節這一段時間有開心的回億。
新北童樂節今日登場，首場活動童愛市集有16場表演及51個攤位，也提供新北小學舞台，像是德拉楠民族實驗小學表演泰雅族傳統歌謠、興仁國小演出精彩扯鈴表演、瑞平國小祥獅擊鼓、福連國小、石門國小的街舞演出及頂溪國小直笛表演。
侯友宜說，新北童樂節結合66個場館、49家民間機構與市府11個局處共同辦理，盼新北家長帶著我們的孩子們來參加，童樂節系列活動，不管是藝文活動、運動休閒，甚至今天的童愛市集，所有的活動都有智慧性及娛樂性，盼孩子在兒童節這一段時間可以學習，並創造很多的智慧創意，及開心的回億
另外，侯友宜也為4所偏鄉學校學生代表，送上大遠百募資捐贈的運動背包。板橋大遠百店長施智耀表示，這次進行公益募背包活動將募集到4月中旬，預計贈送近180份，盼能帶給他們一份溫暖。
瑞平國小施惠珍校長表示，這次學校的孩子為這次舞獅及鈴鼓表演活動，認真練了一整年，把最好的演出搬上舞台，也很感謝企業募資捐贈的書包，感受到滿滿的愛心。莒光國小三年級同學萬胤承開心地說，在這裡玩一整天也不會覺得無聊。
教育局表示，明日起至4月3日在市府一樓大廳還有「魔法水樂園 新北水利建設成果展」，歡迎呼朋引伴一起來體驗多元豐富的水魔法。此外超過百場系列活動，包含新北市各運動場館、圖書館、博物館、觀光工廠等場館精心規劃動靜態學習體驗，而5月1日校園多元文化童樂會將在新莊陽光草坪壓軸登場，歡迎全國家長來新北遛小孩。
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