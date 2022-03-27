新北嘉義同鄉會幹部就職 侯友宜：做市長沒漏氣吧？

新北嘉義同鄉會今舉辦第11屆幹部就職典禮，蔡英文總統、立法院長等大咖政治人物都到場，新北市長侯友宜是唯一到場「藍營大咖」，同為嘉義子弟的他，除藉機會讓感謝嘉義鄉親外，在細數政績之際還連喊三次「嘉義人做市長，絕對沒漏氣吧？」讓現場氣氛到達最高點。

嘉義同鄉會今日幹部就職，有不少政治人物都前來致詞及慶祝，包含蔡英文總統、立法院長游錫堃、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等，現場氣氛非常熱絡。由於侯友宜是國民黨唯一到場「藍營大咖」，引發關注。

侯友宜表示，今天看到很多嘉義人很感動，希望藉著機會感謝所有幹部及會員們這三年多來幫忙很多，包含公益慈善、防疫基金捐20萬元等，帶頭拚公益幹部們一棒接一棒，大家也在新北代代相傳。

侯友宜指出，嘉義同鄉會三年前給的滿滿支持，他也不忘嘉義鄉親的交代，為土地認真打拚的嘉義精神努力，相信在座的各位能愛上這塊土地，在新北安居樂業。

侯友宜說，新北不會是台北附庸生活圈，新北現在開始要拚全世界的機會，像現在各國大都市都為1000萬人口以上，所以新北市有很大發展潛力，像新泰溫仔圳有400公傾，五股垃圾山也整治成新北夏綠地，未來都將成為新北的中心點，讓更多企業進駐新北。