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北市知名烤肉巷空地被占磚造火爐 住戶憂恐不定時炸彈

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
議員耿葳接獲居民陳情，大安區烤肉巷內一處法定空地，長期遭違法占用放置大型火爐，加上旁邊有4座大型變電箱、數十輛機車停放，居民憂恐成不定時炸彈。圖/議員耿葳辦公室提供
議員耿葳接獲居民陳情，大安區烤肉巷內一處法定空地，長期遭違法占用放置大型火爐，加上旁邊有4座大型變電箱、數十輛機車停放，居民憂恐成不定時炸彈。圖/議員耿葳辦公室提供

北市大安區知名烤肉巷，燒烤店林立，每到晚餐宵夜時段用餐人潮多，周邊住戶卻每天提心吊膽，憂公安危機。議員接獲居民陳情，烤肉巷內一處法定空地，長期遭違法占用放置大型火爐，加上旁邊有4座大型變電箱、還有數十輛機車停放，居民憂市府放任不管、恐成不定時炸彈，尤其今年1月30日還發生火警，市長柯文哲被問及此陳情，也坦言「會危險」。

台北市議員耿葳接獲居民陳情，在台北市蛋黃區人口密集區的巷弄內，竟有法定空地被放置突兀的火爐，甚至已引發火災事件，議員說，先前居民已經不斷陳情、要求查報處理，北市建管處卻是要民眾去找環保局，居民求助無門下，才找議員陳情，質疑市府面對民眾的公共安全態度消極。

里長韓修和說，居民已經找過兩、三位議員陳情，但先前建管處都說，因屬私人法定空地，市府沒有權限可以管理，但居居認為，放置火爐已經嚴重影響公安，柯市長不是口口聲聲說，只要妨礙逃生、影響民眾安全的就應該要強制拆除，住戶的居住逃生空間不可以這樣被占用。

對此，北市建管處回應，法定空地被放置火爐已列違建查報，逾期未改將強拆。

建管處表示，占用法定空地的這座大型火爐，目前已經以違章建築查報在案，建管處已經在3月11日發文給違建所有人，要求違建所有人4月7日前自行拆除改善，逾期尚未改善的話，將會派拆除大隊前往強制拆除，並收取拆除費用。

至於法定空地被違法占用部分，建管處表示，住戶應自行討論、約定如何使用。

議員耿葳接獲居民陳情，大安區烤肉巷內一處法定空地，長期遭違法占用放置大型火爐，加上旁邊有4座大型變電箱、數十輛機車停放，居民憂恐成不定時炸彈。圖/議員耿葳辦公室提供
議員耿葳接獲居民陳情，大安區烤肉巷內一處法定空地，長期遭違法占用放置大型火爐，加上旁邊有4座大型變電箱、數十輛機車停放，居民憂恐成不定時炸彈。圖/議員耿葳辦公室提供

北市 違建 公安

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