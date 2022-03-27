新北市府投5億4000萬建八里第二納骨塔 增加5萬個塔位

新北市府積極將淡水舊塔骨灰骸搬遷至帶淡水聖賢祠，新北市長侯友宜今日前往聖賢祠視察清明祭祀服務及防疫措施情形，並關心搬遷進度，目前骨灰已遷移近9成，骨骸近8成。侯友宜表示，市府預計再投入5億4000萬元興建八里第二納骨塔，預計可提供超過5萬個塔位，最快2026年完工。

政府早期興建的淡水第一公園化公墓附設納骨塔，因建築物老舊有公安疑慮，淡水區公所於2019年啟動舊塔搬遷作業，將原本安置在舊塔有骨灰2705具及骨骸5412具陸續移置聖賢祠。

民政局指出，為提供舊塔骨灰骸安厝櫃位，市府陸續於聖賢祠增設骨灰櫃4056個及骨骸櫃4635個，供民眾在今年10月底前免費申請使用。目前舊塔遷移進度，骨灰已遷移近9成，骨骸近8成，呼籲符合資格的民眾10月底前盡速辦理。

侯友宜表示，他們要花5億4000萬元來做遷葬、興建納骨塔，增加牌位，也改善樹葬環境，未來淡水第二公墓遷葬後，他們會闢建停車場。另外，八里第二公墓也會興建納骨塔以及環保葬區，讓北海岸的這些公墓公園化，環境更優質，祭拜更方便。

黃秀川表示，為提供民眾優質祭祀空間，市府今年將再斥資5億3360萬元興闢八里第二納骨塔及環保葬區，可提供5萬個塔位，最快2026年可完工；金山福緣納骨堂也將增設近800骨骸櫃位，滿足北海岸鄉親落葉歸根需求。