泰山楓江區段徵收案引爭議 地主盼設「住商混合區」

新北市府計畫執行泰山楓江區段徵收案，但地主不滿分回土地太少，且希望政府變更計畫，將原先規畫設置的「產專區」改為「住商混合區」，最大化區域發展。

新北市城鄉局回應表示，楓江地區現況為非都市土地及都市計畫農業區，須採區端徵收，依法僅能分配40%至45%給地主，另依國土指導計畫，該區還是會以產業類型為主，但產專區、商業區、住宅區的整體比例會參考地方意見來調整，最快年底送草案至新北市都委會審議。

新北市泰山楓江區段徵收範圍約123公頃，原本都是農業用地，位置在國道一號以南、二重疏洪道以西，計畫區內地主約有5000名。新北市府將在此區執行區段徵收，更改使用地目，預計以產專區為主。

新北市府區段徵收後，會將土地重新分配發還地主，若地主曾做過農地重劃可分回45%，若以前沒做過農地重劃將分到40%，剩餘55%至60%土地歸市府所有。

民眾不滿表示，該區已經過3次徵收，包括中港大排政治徵收河岸沿線土地、開發新北產業園區的抽水站設施、拓寬新五路及為改善五股交流道等，民眾的土地越來越少，市府現在還打算利用區段徵收將所有土地一網打盡，剝奪市民土地財產。

新北市議員賴秋媚指出，民眾對分配比例都無法接受，大家不滿為何隔一條中港大排旁的新泰塭仔圳地主可以分到55%土地，他們只能分到40%左右的土地？

賴秋媚還說，楓江地區的居民都認為，該區靠近五股交流道，交通壅塞，若規畫產專區，大貨車來來往往，交通打結的情形恐會比現在更嚴重，盼市府將原先規畫的產專區改做類似新莊副都心的商業區，活絡地方發展。

新北市城鄉局綜合規劃科長張琬如說，楓江地區現況為非都市土地及都市計畫農業區，與新泰塭仔圳的市地重劃不同，依規定須採區段徵收方式開發，所以分配回給地主的比例才會較低。

城鄉局表示，依照國土指導計畫，該區還是以產業類型為主，不過他們仍會訪視該區工廠，了解業者留下來的意願，同時與地主開會，確認各方想法後，才會決定該區最後設置的產專區、商業區、住宅區比例。

城鄉局指出，楓江地區完成區段徵收後，市府會將拿到的土地來施作道路、綠地、廣場、停車場、污水處理廠用地等，並標售部分土地作為支付公共建設費用。楓江區段徵收草案預計年底會送新北市都委會審議，若順利通過，將送至中央審查。