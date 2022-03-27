與柯文哲同場不同台 蔣萬安：平常都有很好的互動
「第七屆電器盃反詐騙公益路跑」今日於舉行，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、立委蔣萬安等今受邀出席路跑活動。柯文哲與黃珊珊比鄰而坐，但全程未與蔣萬安碰面，會後媒體問及雙方有沒有打招呼，蔣萬安表示，今天他到場時，柯文哲剛好要離開，不過兩人平常有很多場合碰面，都有很好的互動。
「第七屆電器盃反詐騙公益路跑」今在大直美堤河濱公園為愛起跑舉行，由台北市電器商業同業公會主辦，本活動每年捐助社團法人中華小腦萎縮症病友協會、年底捐助台北市弱勢家庭及獨居長者春節關懷服務，今年更贊助100萬給台北市政府社會局希望好食堂經費。
柯文哲、黃珊珊、蔣萬安等今受邀出席路跑活動。柯文哲與黃珊珊比鄰而坐，但全程未與蔣萬安碰面，雙方致詞及頒獎順序也完全錯開。會後媒體問及雙方有沒有打招呼，蔣萬安表示，昨天他們也有出席共同活動，但是分坐太遠，今天則是他到場時，柯文哲剛好要離開，不過兩人平常有很多場合碰面，都有很好的互動。
柯文哲致詞表示，作為一個活動可以有很多目的，運動要身心健康，還有要反詐騙，他觀察數據發現，暴力詐騙正在下降，但是智慧型犯罪慢慢在上升，警察局也把這當作重要事情，有專案小組在計劃。另外，今天活動還有強調節能減碳，能源不夠是供需問題，也可以使用節能電器減少能源消耗，台北市也規劃2050淨零碳排放計劃，有鑑於發現住商用電佔台北市能源損耗的70%，如果把耗能情形下降，可以有助能源減少。
柯文哲說，主辦單位今年更贊助100萬給台北市政府社會局希望好食堂經費，笑稱自己到場也很「現實」，所有的弱勢戶補助全靠議會預算是不可能的，很多都是來自企業捐款，他不僅感謝企業大方捐款，也祝福今天到場參與的民眾都能滿載而歸。
蔣萬安致詞表示，今天參與的人很多，天氣也放晴，他也和現場很多攤位、民眾互動，不管民眾跑得公里數，都是凸顯民眾積極參與且認同這個活動，他也謝謝理事長熱心公益，還跟小腦萎縮症病友協會結合，讓社會更關懷病友。另外，根據數據台北市運動人口占88%，但有規律卻只有33%，這代表要維持運動，需要大力推廣，路跑是民眾喜愛的運動，且北市也有很好的環境條件，盼能大力推廣路跑，維持每年辦理。
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