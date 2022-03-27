藍白合？柯問合作什麼都不曉得 蔣呼籲留下才能改革

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、立委蔣萬安等今受邀出席路跑活動。柯文哲接連被問道民眾黨事宜，其中議員揭露民眾黨員以特例方式到北捷上班，柯文哲批評是抹黑；另外，外傳國民黨青年找民眾黨合作，柯文哲說，合作什麼都不曉得，蔣萬安則是呼籲留下才能改革。

議員簡舒培日前揭露民眾黨員以特例方式到北捷上班，柯文哲說，哪個人黨內想了老半天，才想到好像2018年，這個人有來競選總部應徵過工作，「這叫無限上剛，這種就是抹黑」。

至於外傳國民黨不滿青年加權機制轉而找民眾黨合作，柯文哲說，合作什麼都不曉得；蔣萬安則呼籲，只有留下才能號召更多夥伴、才能改革。

另外，有關公民權可望下修至18歲，蔣萬安說，這個會由中選會來做判斷，不過公投綁大選已被去年公投否決，這次人民複決是不是又要跟大選結合，需要清楚說明，不過他希望18歲公民權修憲案能得到民眾支持、過關。

黃珊珊表示，修憲朝野都支持，複決還需要投票，合併在一起不影響投票機制，當然比較節省資源，否則每次大動員投票都花費很大，結合在一起不是壞事。