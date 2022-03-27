黃珊珊將帶來「文景之治」？ 蔣萬安莞爾一笑

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、立委蔣萬安等今受邀出席「第七屆電器盃反詐騙公益」路跑活動。台北市長柯文哲日前受訪稱副市長黃珊珊將有「文景之治」。有意角逐台北市長的立委蔣萬安今天聽到後莞爾一笑並表示，民調很清楚，市府應檢討台北市有很多要改善的地方；蔣萬安更說，需要跨領域全新面貌的團隊才能扭轉。

黃珊珊表示，她沒有看到柯文哲說文景之治，但她認為反正就是把事情做好，前面基礎會讓後面的事情比較容易順利成功，重點在於基礎打好再往上加。

關於柯文哲提到黃珊珊將有文景之治，蔣萬安則是莞爾一笑並表示，民調數據很清楚，很多市民對台北市進步的速度認為有很多改善的地方，其中有三成民眾想要移出其它城市，首選是到台中，包括現在人口會跌破250萬，這都是市府需要檢討的方向。

蔣萬安表示，根據民調，台北市在六都中不論光榮感、滿意度等，都是敬陪末座，對市府來說是個警訊，代表市民對市政不滿，對未來有大期待，需要跨領域全新面貌的團隊才能扭轉。

至於柯文哲對此民調曾解讀「總統大選藍綠都怕他」，蔣萬安表示，民調各自解讀，但市民有對這幾項指標不滿意，當中包含很多細項指標，像是房價、交通等都是六都排名最後，是個嚴重警訊。