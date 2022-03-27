五都緊追 蔣萬安：台北市風華漸老 一「城」不變

針對聯合報六都宜居大調查，國民黨立委蔣萬安指出，台北市民的標準高，對於市府的要求也高，從這份民調中可以看見其他五都急起直追，軟硬體逐漸充實，對比之下，台北市出現風華漸老的疲態，而且一「城」不變。

蔣萬安說，高標準、高要求的台北市民，需要一個對市政更有前瞻的市府及市長，才能找回城市光榮感。雖然台北各項指標的滿意度都超越不滿意度，單看台北市表現仍舊亮眼，但與其他五都相較即可看出落差，台北市民對於城市的認同感不如其他五都。

至於台北市目前最迫切的問題，蔣萬安表示，台北市的市容老舊，屋齡30年以上建物約為64萬棟，占全市住宅總數90萬戶之71%；而屋齡30年以上且五層樓以下建物約47萬戶，約占北市住宅總數90萬戶之52.56%。

蔣萬安指出，這幾年台北市透過危老條例重建的案例雖多，卻只針對小區塊、單一地主的建物更新有利，對於都市風貌的改善有限。都市更新方面，部分雖然有「168專案」提升行政效率，但意願整合上仍缺乏好的政策引導，地主與實施者的互信基礎薄弱，進度自然緩慢。

「都更速度緩慢，就是城市發展進度緩慢」，蔣萬安說，對照其他五都還在城市發展期，有許多重畫區或未開發素地可以開發、興建，讓市民明確感受到都市的成長；反觀台北市開發接近飽和的狀態下，都更的速度幾乎可說是決定了城市發展的速度。

蔣萬安也指出，台北65歲以上人口占比超過20％，屬於超高齡化社會，長照也是台北市未來五年迫切需要解決的問題，長輩晚年如何安詳度過、晚輩如何在打拚事業和成立家庭中兼顧孝道，台北市民絕對比其他城市更感焦慮。但台北市長照整體服務量能不足、缺乏銀髮休憩地點，無論是長輩或年輕族群，都感受不到市府為他們著想。

對於交通問題，蔣萬安表示，於過去6年，台北市沒有新的軌道建設完工，多數交通瓶頸難以突破；雖然柯市府力推巷弄交通安全改善，有一定的成效，仍無法解決民眾真的在意的交通壅塞問題；像如內湖塞車問題，2014年北市府雖然提出內湖交通改善計畫，至今成效不彰，缺乏完整的交通整體設計，也讓民眾不滿。

蔣萬安說，台北市政府公務員的專業程度，絕對是領先全國，各局處同仁也相當努力；不過，市府局處首長更動頻繁，柯市長人事任命未尊重文官體制、市府施政不尊重職務專業，導致即便有龐大市府資源和堅強文官團隊，也無法發揮效果。市政回歸專業、健全文官體制、政治干擾降到最低，是台北重新找回光榮感最直接的路徑。