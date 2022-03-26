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重現板橋車站磚牆 連結府中廣場重振經濟

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
縣民大道上留下早期板橋站圍牆，結合府中廣場未來商圈發展，打造懷舊鐵道風情。圖／新北市工務局提供
縣民大道上留下早期板橋站圍牆，結合府中廣場未來商圈發展，打造懷舊鐵道風情。圖／新北市工務局提供

新北市工務局推動府中商圈改造，繼將部分重慶路段改成人行步道後，捷運站出口處的府中路三角單行道，也將於4月初開始封閉合併成「府中廣場」，除了縣民大道重現當年留下的板橋站磚牆外，地面也有鋪上砂石規畫鐵道意象，商家部分經發局已爭取780萬元預算，吸引日系店家在此展店，重振府中繁榮。

板橋前市長江惠貞回憶，現在的新北市警察局、區公所區域，早期為前站，板橋知名的特香齋牛排，以前是開在前站南門街，當時的南門街周邊，就是板橋的市中心，現在府中繁榮程度已不如以往。

現階段板橋府中路為一處三角單向路段，中間圍繞著機車停車場，工務局預計拆除府中西、北向路段及中間的三角機車停車場，結合上述用地改造結合成近千坪面積的大型人行「府中廣場」。配合工程硬體建設，經發局正與日系店家洽談，協助媒合府中閒置店面，吸引日商進場帶動商圈。

另外，府中商圈的縣民大道，有早期留下的板橋車站磚牆，新工處將磚牆翻新，並在步道上鋪上砂石營造軌道氣氛，希望結合府中廣場，重新打造鐵道懷舊風情。市議員劉美芳表示，市府為整頓市容將重慶路中山至館前西段的攤販清除，希望未來府中廣場啟用後，假日可規畫農夫市集供攤販使用，吸引人潮及經濟。

工務局長詹榮鋒說，府中廣場施工範圍未來將更有利於行人通行，優化當地生活及觀光人流動線，結合廣場內休憩、多功能的活動空間，未來更可提升府中商圈整體發展，促進當地經濟再次活絡。

府中路中間原有機車停車場，工務局正拆除中。記者李定宇／攝影
府中路中間原有機車停車場，工務局正拆除中。記者李定宇／攝影
府中廣場示意圖。圖／新北市工務局提供
府中廣場示意圖。圖／新北市工務局提供

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