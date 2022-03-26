重現板橋車站磚牆 連結府中廣場重振經濟

新北市工務局推動府中商圈改造，繼將部分重慶路段改成人行步道後，捷運站出口處的府中路三角單行道，也將於4月初開始封閉合併成「府中廣場」，除了縣民大道重現當年留下的板橋站磚牆外，地面也有鋪上砂石規畫鐵道意象，商家部分經發局已爭取780萬元預算，吸引日系店家在此展店，重振府中繁榮。

板橋前市長江惠貞回憶，現在的新北市警察局、區公所區域，早期為前站，板橋知名的特香齋牛排，以前是開在前站南門街，當時的南門街周邊，就是板橋的市中心，現在府中繁榮程度已不如以往。

現階段板橋府中路為一處三角單向路段，中間圍繞著機車停車場，工務局預計拆除府中西、北向路段及中間的三角機車停車場，結合上述用地改造結合成近千坪面積的大型人行「府中廣場」。配合工程硬體建設，經發局正與日系店家洽談，協助媒合府中閒置店面，吸引日商進場帶動商圈。

另外，府中商圈的縣民大道，有早期留下的板橋車站磚牆，新工處將磚牆翻新，並在步道上鋪上砂石營造軌道氣氛，希望結合府中廣場，重新打造鐵道懷舊風情。市議員劉美芳表示，市府為整頓市容將重慶路中山至館前西段的攤販清除，希望未來府中廣場啟用後，假日可規畫農夫市集供攤販使用，吸引人潮及經濟。