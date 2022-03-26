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影／清明北海岸掃墓車潮多 基金二三路調撥車道見成效

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
清明北海岸掃墓車潮多，基金二三路調撥車道見成效。圖／警方提供
清明北海岸掃墓車潮多，基金二三路調撥車道見成效。圖／警方提供

今天北海岸金山萬里掃墓車潮很多，基隆警方在下午4時再次啟動基金二、三路，萬里往基隆方向調撥車道，調整為三一車道，警方從空拍了解狀況，到今晚已有效紓解往基隆、台北方向車流壓力。

白天往金山萬里的車流，在下午回流要返回台北方向，以往每逢假日就大塞車，造成基金一到三路塞到爆，動彈不得，引發民怨。警方試行調撥車道希望改善。調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點為基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前，長度約1260公尺，原本雙向二二車道改為三一車道。

為掌握即時交通狀況，交通隊與第四分局除在基金路段現場觀察車流情形，並出動空拍機進行道路觀測，輔以公路總局基隆工務段每小時提供之交通量統計數據及CCTV影像，今天下午3時，東行往基隆方向車流已近西行往萬里方向的3倍，在下午4時啟動調撥車道措施。

員警騎乘重型機車並開啟警示燈引導民眾駛入調撥路段，提升行車效率，實施1小時後確實有效紓解車流，雙向都還順暢。

交通隊長張豫立表示，汲取228連假期間實施彈性調撥車道經驗，警察局已能精準掌握啟動時機，此次也提出配套措施減少對地方居民的交通衝擊，明天仍將視天候狀況及車流情形實施彈性調撥措施。提醒行經該路段的用路人，行駛調撥車道務必開啟大燈，並遵守現場警察及義交人員指揮，以維行車安全。

清明北海岸掃墓車潮多，基金二三路調撥車道見成效。圖／警方提供
清明北海岸掃墓車潮多，基金二三路調撥車道見成效。圖／警方提供

車道 基隆 萬里

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