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中和兩確診都到7-11同門市 新北發540封簡訊警示

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
案22598跟案226397-11和捷門市超商足跡重疊，衛生局共發出簡訊通數540筆，提醒足跡重疊民眾盡快篩檢。圖／新北市衛生局提供
案22598跟案226397-11和捷門市超商足跡重疊，衛生局共發出簡訊通數540筆，提醒足跡重疊民眾盡快篩檢。圖／新北市衛生局提供

新北市昨天與今天共22確診，除樹林科技廠員工外，另有中和區兩人也確診，而兩人足跡曾出現於中和區和平街的7-11和捷門市，衛生局針對此處發出540封簡訊通知，呼籲曾在此出入的民眾盡速篩檢。

中和兩人其中25日確診個案案22598為男性30多歲，曾於本月19及21日凌晨3時許出入該門市。案22598已接種1劑疫苗，本月24日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房治療。居住中和區。案22598公司做企業快篩，1158人皆陰性。

另外26日各案案22639為男性20多歲，曾於本月21上午10時許及22日上午接近10時，兩度前往7-11和捷門市。案22639已接種3劑疫苗，25日出現發燒症狀，使用家用快篩劑自我篩檢結果呈現陽性，前往醫院進行PCR採檢，PCR陽性，Ct值17.2，收治專責病房治療。居住中和區。初步疫調匡列10人、居家隔離2人，均已安排採檢。

針對案22598跟案22639超商足跡重疊部分，新北市衛生局共發出簡訊通數540筆，提醒足跡重疊民眾盡快篩檢。

案22598跟案226397-11和捷門市超商足跡重疊，衛生局共發出簡訊通數540筆，提醒足跡重疊民眾盡快篩檢。圖／新北市衛生局提供
案22598跟案226397-11和捷門市超商足跡重疊，衛生局共發出簡訊通數540筆，提醒足跡重疊民眾盡快篩檢。圖／新北市衛生局提供

衛生局 快篩

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