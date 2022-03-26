中和兩確診都到7-11同門市 新北發540封簡訊警示

新北市昨天與今天共22確診，除樹林科技廠員工外，另有中和區兩人也確診，而兩人足跡曾出現於中和區和平街的7-11和捷門市，衛生局針對此處發出540封簡訊通知，呼籲曾在此出入的民眾盡速篩檢。

中和兩人其中25日確診個案案22598為男性30多歲，曾於本月19及21日凌晨3時許出入該門市。案22598已接種1劑疫苗，本月24日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房治療。居住中和區。案22598公司做企業快篩，1158人皆陰性。

另外26日各案案22639為男性20多歲，曾於本月21上午10時許及22日上午接近10時，兩度前往7-11和捷門市。案22639已接種3劑疫苗，25日出現發燒症狀，使用家用快篩劑自我篩檢結果呈現陽性，前往醫院進行PCR採檢，PCR陽性，Ct值17.2，收治專責病房治療。居住中和區。初步疫調匡列10人、居家隔離2人，均已安排採檢。