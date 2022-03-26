彈跳床底部掉落物如聚寶盆 北市公園處自製取物工具

北市公園處近年推廣兒童共融式遊戲場，協助兒童關節、肌肉發展，而彈跳床設施更是讓孩童愛不釋手，不顧得身上還有手鍊、零錢等小物，迫不及待就衝前去跳上跳下，一不小心隨身物品就會掉落到彈跳床底部，徒手難以拿出，成了失落物聚寶盆。公園處還特地自製取物工具，等待民眾通報後將掉落物撿起。

公園處2016年起開始推動兒童遊戲場，其中一個目的便是希望透過一些特殊的遊具，能幫助兒童關節或肌肉的發育，而彈跳床這項設施，就相當受到喜愛，小朋友一看到彈跳床就迫不期待地跳上跳下，不小心隨身物品就會掉落到彈跳床底部，公園巡查員每隔一段時間在檢查彈跳床的安全性時，往彈跳床底部一探，總會發現一些民眾掉落的物品。

公園處陽明山所主任林晁嘉表示，民眾如果不小心把東西掉落在彈跳床底部，可以直接撥打1999尋求公園處的協助，經過幾次的經驗，都已經準備好鐵鉤、夾子等各式各樣的工具來面對各種疑難雜症，取物的技術也越趨純熟，最近還找來伸縮棒自行加工，裝上了強力磁鐵。

林晁嘉指出，其實彈跳床的縫隙不大，大約1到2根手指頭寬度，能掉下去的大概就是髮圈、零錢或鑰匙等物品，有些民眾不小心落下物品，因為沒有價值或是硬幣面額較小就乾脆不撿了，但也常常會發現小朋友塞進去的石頭和樹枝，而悠遊卡、手機、鞋子等物品因為比較大，還沒有收到相關的通報。