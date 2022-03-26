「學姐」仍在北捷line群組惹議 議員要求退群

柯市府黨政不分惹議，民眾黨士林、北投區議員擬參選人黃瀞瑩，早在去年11月22日離職，4個多月前就不再擔任北市府副發言人，但議員李建昌發現，北捷去年耶誕節有一個臨時工作小組，舉辦耶誕節活動，黃瀞瑩加入捷運公司的工作群組後，現在還在。柯文哲則表示，有發現就退掉。

李建昌指出，希望北市局處首長，應針對民眾黨參選議員身分的人，從市府離開但仍在公務部門line群組中，要全部退出，這是好意，否則對民眾黨的發展是不健康的，尤其像上周在新北市的捷運動工典禮，就有民眾黨參選的市議員在場，黃瀞瑩仍在公務line群組中更不對。

李建昌指出，公務line群組中，會有公文揭示和工作討論細項，不能黨政不分。柯文哲表示，群組有一大堆，可能還沒有退掉，要清查一遍，有的群組裡面有好幾百人，可能還沒有退掉，有發現就退掉。

另外，市議員王浩昨天在議會質詢也爆料，「學姊」黃瀞瑩人形立牌竟擺放在台北市立聯合醫院內，而且立牌還寫著台北市政府副發言人，他痛批市府公然輔選、行政不中立。

對此，黃瀞瑩表示，不管是市政宣傳廣告，或是市府工作群組，都是過去她在市府任職時盡職盡責的證明，非常感謝議員的費心監督，她強調不會濫用行政資源來達到個人的政治目的，也希望議員能用相同的標準，來審視各黨各派的每一位參選人。