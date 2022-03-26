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要解決20至29歲年輕人失業 柯文哲：在於實習的機會

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市勞動局今天舉行職場體驗實習就業博覽會，台北市長柯文哲出席致詞。圖／北市府提供
北市勞動局今天舉行職場體驗實習就業博覽會，台北市長柯文哲出席致詞。圖／北市府提供

北市勞動局今天舉行職場體驗實習就業博覽會，台北市長柯文哲出席致詞表示，這場實習就業博覽會是全國室內最大場，企業家數也是最多，共有251家企業提供1萬4千個實習及工作機會。他說，要解決20-29歲年輕人的失業，就在於實習的機會。

柯文哲表示，據主計總處統計，失業率曾一度上升，但目前已回復到去年4月前的水準。現在全台灣是缺工狀態，顯示台灣還是有結構性失業的問題。

柯文哲說，台北市失業率比全國總平均低，但是有兩個年齡層比較高，一是20至29歲年輕人，另外就是50歲以上的老年人。要解決20-29歲年輕人的失業，就在於實習的機會。

柯文哲指出，以醫學院為例，由於在學時校內提供很多內科、外科等的實習機會，畢業後要做什麼專科的醫師自然有其定見。但目前20至29歲的學生，常常一畢業卻不知要去哪裡工作，也有些人隨意找到一份工作後才開始找自己要的職業，要解決這些問題，市府鼓勵企業進駐高職設專案教室，讓學生在學時有更多的實習機會。

另外，雖然除了市立大學外，其他大學並非北市府所轄，但市府也鼓勵企業進大學設專案辦公室或教室，開創更多實習的機會。學生實習過許多技能後，對於社會上的不同產業及工作需求也會有一定的了解，在畢業後就可以用最快的速度找到喜歡及適合的工作。

柯文哲說，還有一點要嚴肅面對，台灣少子化的關係，現今60歲以上族群直接退休幾乎不可能，因為銀髮族不進入勞動市場，台灣的勞動力一定不足。就像疫情發展一樣，要看台灣的勞動問題一定要先看周邊國家，以日本為例，該國65歲以上就業人口占總就業人口約30%，相比之下台灣只有6%到8%。

柯文哲表示，如何讓65歲以上的族群進入勞動市場，這是一個很大的題目，也是政府要逐步解決的問題。台灣有50萬的失業人口，卻有80萬的移工，結構性失業的問題，要一步一步想出解決之道，面對問題就是解決問題的第一步。

實習 失業 柯文哲

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