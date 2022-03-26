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影／憂清明疫情擴散 侯友宜祭出掃墓防疫措施
新北市今天再增11名確診案例，面對下周即將清明連假，本周末也開始有民眾前往掃墓，新北市長侯友宜今祭出「納骨塔增設戶外棚架、進塔內祭拜總量管制、鼓勵線上追思降低人流、接駁車通風只坐不站、身體不適勿前往」五大掃墓防疫措施，並希望為防疫盡量不要拿下口罩。
侯友宜表示，清明連假將來臨，北中南從今天起兩天跟下個連假四天，因為清明節大節日，人口移動不會輸給春節，這兩天不斷密切在交通流動觀察，清明掃墓提醒與防疫密切關係，民眾可用線上追思，不要集中在清明連假集中前往，平常有空就去掃墓可降低車流人流集中。另進入塔內會實施量管制，跟去年一樣嚴格管控，要求區公所確實清消保持車內空氣流通，不舒服不要前往。
他說，由於疫情變化國內各地都有隱形傳播鏈，有一、兩個在疫情發展上就要密切觀察，提醒民眾還是不要鬆懈，戴口罩勤洗手量體溫身體不適不要出門，不要前往祭拜，再三提醒現在很多民眾聚在一起，除了飲食以外，拍照已經放寬規定可以拿下口罩，他建議為了防疫，提醒大家不要拿下來，把防疫做到好，疫情變化中，尤其境外管制改為10天後要密切觀察，提醒把防疫務必落實做好，青少年有很多沒有打疫苗，為保護幼兒，防疫要做到落實。
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