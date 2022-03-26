新北燈會藝術臉譜現身碧潭 集滿6照片兌換限量禮物

2022新北燈會已於2月28日落幕，多種風格的燈區展示讓遊客流連忘返，新北市觀旅局表示，為讓民眾持續感受燈組帶來的奇幻世界，將帶有傳統民俗風情的「藝術臉譜」燈組移置碧潭河岸，伴隨河岸風景持續閃耀，讓來不及朝聖新北燈會的民眾有機會再到碧潭賞燈。

「藝術臉譜」燈組3月26日再現身碧潭，「藝術臉譜」燈組是2022新北燈會中具話題性及吸睛度的藝術燈組，是以充滿視覺藝術張力的「八家將」及「官將首」臉譜為重點，在提取臉譜基本元素，如「官將首」的「三點金」以及「八家將」各神祇的代表圖騰等元素，運用視覺藝術手法轉化呈現，在不違背臉譜角色初衷的條件下，用現代藝術傳遞傳統文化價值，設計出六座3至4.5米高的藝術臉譜燈組。

其創作發想是來自於台灣民俗藝陣在台灣的迎神賽會活動中扮演著消災祈福、驅邪避兇及愉悅眾人的角色。其中，家將藝陣更可謂結合宗教信仰與表演藝術，也是台灣歷史悠久且具有文化價值的傳統演藝。台灣家將藝陣中與「八家將」齊名的「官將首」更是源於新北市的藝陣，盛行於北台灣而逐漸南傳，點亮傳統工藝之美。

觀旅局表示，在3月26日後，遊客來到碧潭就能欣賞傳統工藝與燈光藝術的完美結合，不僅能從作品中感受台灣宗教文化的豐富底蘊，也能從臉譜的藝術線條感受絢麗而複雜的色彩交織，搭配碧潭獨有的水岸風情將帶給民眾有別於新北燈會的感受。