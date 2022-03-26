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汙染大漢溪 資收廠面臨最高300萬罰鍰
昨天上午有民眾發現，位在桃園龜山區及新北鶯歌區交界的大漢溪，水質呈現灰白色疑遭汙染，兩市稽查人員前往察看，發現汙水來自鶯歌區資源回收工廠，廠內脫水機產生廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠流入大漢溪造成汙染，稽查員現場除令工廠立即停止脫水機作業，並依違反水汙法告發，最高將處300萬元罰鍰。
新北市環保局表示，昨日接獲情資後與桃園稽查員前往現場，發現溪水呈現灰白色，立即採集水樣檢測，檢測結果未有急毒性反應。隨後兩市稽查人員便沿線追查可疑汙染源，分工合作於大漢溪上下游巡查，發現廢水來自鶯歌區資源回收工廠。
稽查員進場後以黃色追蹤劑確認汙水由該工廠排放，並發現汙染原因係場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠，以致廢水汙染大漢溪，影響水體水質。
環保局除立即命業者停止脫水機作業，避免再度發生廢水汙染溪水之情事，並依水汙染法告發。環保局表示，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利汙染事證，有賴稽查人員現場判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，並留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源。
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