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汙染大漢溪 資收廠面臨最高300萬罰鍰

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
稽查人員於交界處會合並擬定追蹤方案，分頭沿線巡查，發現汙水來自鶯歌區資源回收廠。圖／新北市環保局提供
稽查人員於交界處會合並擬定追蹤方案，分頭沿線巡查，發現汙水來自鶯歌區資源回收廠。圖／新北市環保局提供

昨天上午有民眾發現，位在桃園龜山區及新北鶯歌區交界的大漢溪，水質呈現灰白色疑遭汙染，兩市稽查人員前往察看，發現汙水來自鶯歌區資源回收工廠，廠內脫水機產生廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠流入大漢溪造成汙染，稽查員現場除令工廠立即停止脫水機作業，並依違反水汙法告發，最高將處300萬元罰鍰。

新北市環保局表示，昨日接獲情資後與桃園稽查員前往現場，發現溪水呈現灰白色，立即採集水樣檢測，檢測結果未有急毒性反應。隨後兩市稽查人員便沿線追查可疑汙染源，分工合作於大漢溪上下游巡查，發現廢水來自鶯歌區資源回收工廠。

稽查員進場後以黃色追蹤劑確認汙水由該工廠排放，並發現汙染原因係場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠，以致廢水汙染大漢溪，影響水體水質。

環保局除立即命業者停止脫水機作業，避免再度發生廢水汙染溪水之情事，並依水汙染法告發。環保局表示，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利汙染事證，有賴稽查人員現場判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，並留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源。

桃園市與新北市環保局昨日上午9時接獲情資反映桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪成灰白色。圖／新北市環保局提供
桃園市與新北市環保局昨日上午9時接獲情資反映桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪成灰白色。圖／新北市環保局提供
稽查員發現汙染原因係場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理。圖／新北市環保局提供
稽查員發現汙染原因係場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理。圖／新北市環保局提供

桃園 水質

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