汙染大漢溪 資收廠面臨最高300萬罰鍰

昨天上午有民眾發現，位在桃園龜山區及新北鶯歌區交界的大漢溪，水質呈現灰白色疑遭汙染，兩市稽查人員前往察看，發現汙水來自鶯歌區資源回收工廠，廠內脫水機產生廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠流入大漢溪造成汙染，稽查員現場除令工廠立即停止脫水機作業，並依違反水汙法告發，最高將處300萬元罰鍰。

新北市環保局表示，昨日接獲情資後與桃園稽查員前往現場，發現溪水呈現灰白色，立即採集水樣檢測，檢測結果未有急毒性反應。隨後兩市稽查人員便沿線追查可疑汙染源，分工合作於大漢溪上下游巡查，發現廢水來自鶯歌區資源回收工廠。

稽查員進場後以黃色追蹤劑確認汙水由該工廠排放，並發現汙染原因係場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠，以致廢水汙染大漢溪，影響水體水質。