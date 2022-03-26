中央因公染疫補償機制不明 議員要求北市府給予撫卹

因不滿中央未公開「因公染疫」補償審核標準，北市聯醫企業工會與醫療人員日前赴疾管署表達訴求。就有台北市議員認為，市長柯文哲應替基層向中央發聲，並自行照顧北市醫護，找財源直接給予因公染疫的醫護補償金；柯文哲說，與防疫相關的捐款還有1億元，會再提案給重大捐款委員會審查，讓因公染疫的醫護有機會獲得合理補償。

議員潘懷宗表示，北市的醫護人員站在第一線執行防疫工作，照顧確診者後因公染疫，中央卻不公布補償金額的審核標準，引發基層不滿。衛福部去年3月19日公布補償金額上限，從35萬調高至100萬，但卻不願公開審議小組發放金額的審議標準何在，因此為外界質疑黑箱作業，潘希望柯文哲可以聲援基層。

潘懷宗指出，從2020年至今，北市衛生局以裁罰違反防疫規定案共480件，總額約4252萬元，而衛福部補助才14件，包括醫護13件、消防1件，賠償金額共136萬8000元，1個人拿到的補償金平均約9萬7000元。

潘懷宗提到，台中提出「前線防疫人員補償金計畫」是全國最高，若因執行防疫公務確診，會提撥每人12萬補償金，若因防疫公務被居家隔離，每人補償金3萬元，為自籌經費；新北市也從愛心大平台中提撥1000萬元，若有醫護人員染疫，將發放10至50萬元慰問金。

北市社會局長周榆修表示，台北市和新北市不太一樣，市長沒辦法直接下指示，要透過「重大捐款委會」決定是否給予因公染疫的醫護補償金，後續會依照議會建議重新提案爭取支持，以最快速度開臨時委員會。

柯文哲回應，醫護人員都站在第一線面對疾病，是防疫軍隊，應比照軍人給予撫卹，會馬上辦理，但北市府有「重大捐款委員會」，不會插手下指導棋，由委員自行核定，也支持中央盡速公布審查標準。

副市長黃珊珊說，其實去年也有討論過是否要發放補償給因公染疫的醫護，當時認為中央和地方不用重複發放，但北市還是希望可以增加防疫津貼，發放前還是要經過程序，會在一周內開防疫會議討論。