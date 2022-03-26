宜蘭綠博會今登場 DIY、VR互動展新北山海

「2022宜蘭綠色博覽會」今天登場，至5月8日前於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，以「活力新北健康山海」為主軸，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示新北山海世界。現場有智能體驗互動，還能體驗6種DIY課程。讓親子玩樂時也能吸收山海知識。

因應今年度綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為主題，以寓教於樂的互動體驗，拉近民眾與聯合國永續發展目標的距離。新北市府以「活力新北健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界。

現場包括「萬里蟹抓大放小體感遊戲」、「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲，民眾還能在展覽期間每周六、日及清明連假期間，體驗香草盆栽製作、小紅龜DIY、芋園製作、拼貼畫、香皂紙片及特色甜點等6種DIY課程。DIY體驗活動採現場報名制，且一日限定4場，每場限定10人。