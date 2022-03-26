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宜蘭綠博會今登場 DIY、VR互動展新北山海

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
藉體驗萬里蟹抓大放小體感遊戲，學習生態永恆重要。圖／新北市農業局提供
藉體驗萬里蟹抓大放小體感遊戲，學習生態永恆重要。圖／新北市農業局提供

「2022宜蘭綠色博覽會」今天登場，至5月8日前於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，以「活力新北健康山海」為主軸，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示新北山海世界。現場有智能體驗互動，還能體驗6種DIY課程。讓親子玩樂時也能吸收山海知識。

因應今年度綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為主題，以寓教於樂的互動體驗，拉近民眾與聯合國永續發展目標的距離。新北市府以「活力新北健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界。

現場包括「萬里蟹抓大放小體感遊戲」、「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲，民眾還能在展覽期間每周六、日及清明連假期間，體驗香草盆栽製作、小紅龜DIY、芋園製作、拼貼畫、香皂紙片及特色甜點等6種DIY課程。DIY體驗活動採現場報名制，且一日限定4場，每場限定10人。

新北市農業局長李玟表示，新北市長期關注生態與環境議題，並積極推動有機、友善農業，希望透過這次策展，讓更多的民眾願意支持永續農業生產模式。另綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體，凡設籍於新北市在4月18日至4月24日新北市周，或20人以上學校團體，得比照宜蘭縣民門票只需100元。

小朋友體驗「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲。圖／新北市農業局提供
小朋友體驗「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲。圖／新北市農業局提供

DIY 綠色博覽會

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