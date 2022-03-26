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捷運府中站增千坪廣場 4月封路大改造

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
府中路正進行人行道改建工程。記者李定宇／攝影
府中路正進行人行道改建工程。記者李定宇／攝影

新北市工務局推動府中商圈改造，暨將部分重慶路段改成人行步道後，捷運站出口處的府中路三角單行道，也將於4月初開始封閉，工務局預計將道路面積與三角停車場合併成「府中廣場」，未來此區將有千坪廣場舉行各式活動，工務局長詹榮峰表示，藉打造府中廣場，再次活絡府中商圈經濟。

現階段板橋府中路為一處三角型單向路段，中間圍繞著機車停車場，新北市工務局正於現場進行人行道改善工程，改建人行道的主因，為府中路東向將由現在的單行三線道擴增為雙向四線道，並拆除府中西、北向路段及中間的三角機車停車場，結合上述用地改造結合成近千坪面積的大型人行「府中廣場」。

工務局正進行市民廣場及府中廣場改造計畫，工程費用達2億1364萬元，未來府中廣場將新增地下停車場，上方改造成人行空間，擴大都市景觀範圍。完工後的府中廣場將不定期舉辦市集活動、街頭藝術表演等，將府中商圈改造成如信義計畫區人行步道。

另外，府中路現行單行道設計，將變成東行三線道、西行一線道設計，未來民眾從捷運出口可直通區公所等地不需跨越馬路，也可透過府中遊龍路橋通往中山路商圈，預計4月初開始封閉府中路部分路段進行施工，民眾行車習慣將有所改變。

工務局長詹榮鋒表示，施工範圍未來將更有利於行人通行，優化當地生活及觀光人流動線，結合廣場內休憩、多功能的活動空間，未來更可提升府中商圈整體發展，促進當地經濟再次活絡。

府中廣場完工後，可經由府中遊龍陸橋（圖中）連接縣民大道另一側的府中商圈。記者李定宇／攝影
府中廣場完工後，可經由府中遊龍陸橋（圖中）連接縣民大道另一側的府中商圈。記者李定宇／攝影
新北市工務局預計將擴增府中路東向（圖下路段），從現行單向三線道變更為雙向四線道。另外封閉府中路北向（圖右上路段）及府中路西向（圖左上路段），結合中間的三角機車停車場，改建為近千坪府中廣場。圖／新北市工務局提供
新北市工務局預計將擴增府中路東向（圖下路段），從現行單向三線道變更為雙向四線道。另外封閉府中路北向（圖右上路段）及府中路西向（圖左上路段），結合中間的三角機車停車場，改建為近千坪府中廣場。圖／新北市工務局提供
府中廣場完工後面積將有近千坪。圖／新北市工務局提供
府中廣場完工後面積將有近千坪。圖／新北市工務局提供
府中路中間原有機場停車場，目前已被拆除。記者李定宇／攝影
府中路中間原有機場停車場，目前已被拆除。記者李定宇／攝影
府中路正進行人行道改建，過往公車站牌排隊路線遭移除，民眾反映無從排隊等公車。圖／民眾提供
府中路正進行人行道改建，過往公車站牌排隊路線遭移除，民眾反映無從排隊等公車。圖／民眾提供

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