捷運府中站增千坪廣場 4月封路大改造

新北市工務局推動府中商圈改造，暨將部分重慶路段改成人行步道後，捷運站出口處的府中路三角單行道，也將於4月初開始封閉，工務局預計將道路面積與三角停車場合併成「府中廣場」，未來此區將有千坪廣場舉行各式活動，工務局長詹榮峰表示，藉打造府中廣場，再次活絡府中商圈經濟。

現階段板橋府中路為一處三角型單向路段，中間圍繞著機車停車場，新北市工務局正於現場進行人行道改善工程，改建人行道的主因，為府中路東向將由現在的單行三線道擴增為雙向四線道，並拆除府中西、北向路段及中間的三角機車停車場，結合上述用地改造結合成近千坪面積的大型人行「府中廣場」。

工務局正進行市民廣場及府中廣場改造計畫，工程費用達2億1364萬元，未來府中廣場將新增地下停車場，上方改造成人行空間，擴大都市景觀範圍。完工後的府中廣場將不定期舉辦市集活動、街頭藝術表演等，將府中商圈改造成如信義計畫區人行步道。

另外，府中路現行單行道設計，將變成東行三線道、西行一線道設計，未來民眾從捷運出口可直通區公所等地不需跨越馬路，也可透過府中遊龍路橋通往中山路商圈，預計4月初開始封閉府中路部分路段進行施工，民眾行車習慣將有所改變。