受訓長達12年 三重子弟孔玥慈演出名劇「貴妃醉酒」

從小在新北市三重區長大的孔玥慈，自幼愛好舞蹈表演，在母親的鼓勵下，小學五年級即考入台灣戲曲學院京劇班，一直到大學畢業，接受長達12年的京劇藝術正規科班養成教育，成為台北新劇團團長李寶春極力栽培的青衣。

「台上三分鐘、台下十年功！」孔玥慈坦言，在戲曲學院時，每日清晨5點便要起床練功，就算是嚴冬寒流來襲，也只能穿著一件運動衣在操場苦練，一度想放棄，不料看了梅派正宗名劇「貴妃醉酒」後，驚覺京劇怎如此典雅？扮演貴妃無論唱、唸、做均要能細膩生動的表達內心的情境變化，於是她下定決心，醉心揣摩苦練，這次在台北市政大樓親子劇場「京劇薈演」正是她擔綱的「貴妃醉酒」打頭陣。

孔玥慈表示，此劇描繪唐明皇與寵妃楊玉環相約百花亭，不料貴妃久候明皇不到，原來他早已轉駕西宮梅妃，貴妃一時羞怒交加，萬端愁緒無以排遣，遂命高力士添杯奉盞，飲致大醉，悵然返宮。

劇中貴妃從「海島冰輪初轉騰，見玉兔又早東昇」的滿心期待，到悵然若失掩袖而飲，終至恣意而醉，期間透過唱腔和身段，如銜杯、臥魚、醉步、扇舞等高難度，無不絲絲入扣，充分表達貴妃的內心微妙變化。

孔玥慈在學期間即因清新脫俗的絕美氣質嶄露頭角，曾參與司法院法律扶助基金會人權美學監所公益巡演，更陸續在校主演「香妃」、「千手觀音傳」等新編劇目，曾獲得第28屆傳藝金曲獎新秀入圍，甫自台灣戲曲學院畢業，即獲得辜公亮文教基金會所屬台北新劇團網羅，受到京劇名編導演李寶春的提攜愛護，與兩岸名家合作主演多齣經典名劇，巡演大陸及歐美各地。

李寶春曾以「清水出芙蓉，天然去雕飾」來形容孔玥慈，認為她嗓音清甜，身段俊美，扮相華麗脫俗。但舞台下的孔玥慈，個性卻內斂、沉靜、婉約，溫潤如玉，有一種純淨與美好。