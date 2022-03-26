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塭仔圳首座特色公園融入黑手職人精神 最快年中動工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新泰塭仔圳市地重劃工程中首座特色公園規劃出爐。圖／新北市地政局提供
新泰塭仔圳市地重劃工程中首座特色公園規劃出爐。圖／新北市地政局提供

新泰塭仔圳市地重劃工程中首座特色公園規劃出爐，為完善未來塭仔圳重劃區的公共設施，增加足夠的休閒活動空間，區內共規畫38處公園、兒童遊樂場用地，其中位於中環路（台65快速道路）旁、新莊高中對面的公四共融式特色公園，將具傳承塭仔圳在地文化功能，預計於今年中旬動工。

地政局表示，該公園現於規劃設計階段，經與周邊地方、里長共同研討，廣納在地聲音，並邀請還我特色公園行動聯盟等提供專業意見。

塭仔圳過往曾是一片良田，隨著台灣經濟轉型，逐漸吸聚各式製造加工廠，形成龐大的工業聚落，也聚集了北台灣許多黑手職人，創造出在地產業特色及文化，而公四公園將會展現這樣的歷史底蘊，結合聲、光、水、綠，讓民眾身處其間，猶如與老厝邊久違重逢，打造在地的塭仔圳故事公園。

地政局指出，公四公園也將設置可舉辦活動的故事廣場、休閒遊憩使用的綠茵草坪、利用既有水圳設計的生態水池，及具有老工廠意象的地景設施「塭仔圳大迷走」，不但融入塭仔圳在地加工廠概念，模擬工廠接單、製造到出貨的流程，部分遊具更設計搭配工廠機具切割的聲音地景，以及一座攀爬型的高塔溜滑梯遊具，讓孩童遊玩時獲得更多元的感官刺激，家長帶著孩子一起同遊，享受親子休閒時光的同時，也能感受公園所承載的在地文化意涵。

親子 溜滑梯

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