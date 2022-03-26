花枝奪愛會大打出手 來海洋資源復育園區看愛的進行式

新北市海洋資源復育園區3月初請漁民朋友提供新北市海域捕獲的野生俗稱花枝的虎斑烏賊，在短期暫養後近日已開始交配，民眾可預約海洋教育導覽，有機會可以看到花枝爸媽交配過程，花枝爸爸會將精夾放入花枝媽媽產卵口附近，產卵後即會受精。也會看到花枝爸爸們為追到花枝媽媽而大打出手。

花枝常見於台灣海域，春暖花開水溫漸增正是牠們開始物色對象繁衍後代的最好時機。為使花枝資源永續利用，歡迎有興趣的市民在新北市漁管處網站預約海洋教育導覽，將有專人安排帶領參觀海洋資源復育園區花枝產房。

國立台灣海洋大學養殖系徐德華助理教授帶領的「雙花計畫」團隊，在海洋資源復育園區繁殖池搭建花枝產房，利用五腳磚、空心磚和水管建構出適當的孔隙大小的空間，非常適合花枝爸媽交配、增加花枝媽媽產卵意願，進而增加產卵數量。

到海洋資源復育園區，有機會可以看到花枝爸媽交配過程，花枝爸爸會將精夾放入花枝媽媽產卵口附近，產卵後即會受精。也會看到花枝爸爸們為追到花枝媽媽而大打出手，有時打輸的花枝爸爸還會控制體色，偽裝成花枝媽媽來偷偷接觸花枝媽媽進行交配，歡迎大家到園區觀察及體驗生物各項行為。

新北市漁業處表示，花枝是新北市重要的水產資源，為促進資源永續，新北市政府與海洋大學合作，共同進行花枝人工繁殖技術開發及放流增裕資源，至今已邁入第7年。此外每年貢寮卯澳灣放流活動，透過親手將花枝苗送回大海。想要深刻了解觀察花枝繁殖行為的市民，請在新北市漁管處網站預約導覽 https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40