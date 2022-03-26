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清明掃墓萬金石恐湧人車潮 警啟動交管提醒避塞車時段
清明節連假將至，今天和明天是前一個假日會有很多民眾提早掃墓，新北市金山警分局預估萬金石地區各公墓、納骨塔、墓園將湧入大批掃墓祭祖民眾，各風景區周邊道路交通流量也將驟增，在萬里、金山、石門等公墓及納骨塔主要出入口處及易壅塞道路規畫員警、義交協助交通管制。
金山警分局提醒用路人，根據往年交通疏導經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為10時至下午2時，金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至晚間6時，民眾可參考上述時間規畫行程，避開車潮，並請隨時注意收聽警廣路況報導。
金山區交通管制時間為今、明兩天及4月2日至4月5日，自上午7時至中午12時，6處地點將管制汽車進入墓區，僅開放機車進入，開車前往掃墓的民眾可將汽車停放於金山青年活動中心、磺港路及磺清路段後再步行前往，地點如下：
1.中山路與中正路入口處。
2.文化二路往公墓路口入口處。
3.金山青年活動中心正門往公墓路口入口處。
4.磺清路往市府環保局金山區清潔隊垃圾車停車場入口處。
5.磺清路海巡崗哨對面路口入口處。
6.第一公墓A道路口往福緣納骨堂入口處。
另外，石門區交通管制時間為4月4日及4月5日，上午7時30分至下午1時30分。石門區第三公墓除當地居民外，掃墓車流一律由石門區尖子鹿（北21線）中山路端上山，由尖鹿崙路往台2線下山。
連續假期期間金山警除派員加強交通疏導管制作為，亦將加強取締酒後駕車，並針對風景熱點及墓園區周邊路段加強取締違規停車以維用路人權益。
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