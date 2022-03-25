新北高中制服網路競賽 繽紛色彩綴飾洋溢青春

新北市高中職教育博覽會學校制服網路競賽與走秀，將於26日截止，47所學校制服有的乾淨俐落，有的以蔚藍為主色調，白襯衫配紅白格線百褶裙，袖口滾邊和領結都洋溢青春氣息。

新北市府教育局長張明文今天晚上告訴中央社記者，「新北市110學年度高級中等學校教育博覽會」，26日將在新北市府市民廣場舉行。

張明文說，為爭取家長與學生參與博覽會，提高新北市國中學生及家長，選擇在地就學的意願，因此在博覽會舉辦「制服Fashion Show競賽」，讓各校學生秀出學校制服，展現青春活力。

這項競賽由各校一組男女學生，穿著全身的制服合照，提供網路投票，26日將在博覽會舞台區走秀。多數學校於說明中陳述辦學理念，但也有不少學校認真介紹制服的特色。

至今天晚間9時30分為止，名次暫列第1名的明德高中，女生展現水手服，男生是黑白分明、乾淨利落的制服。暫列第2名的光復高中制服，以和煦的黃為主色，期許能散發光彩、活力、溫暖，日正當中的青春正能量。

具有特色的制服中，暫居第3名的穀保家商說，制服特曾在「台灣制服大賞」以日系清新水手服與甜美韓風格子裙，獲最美制服獎，展現新世代活力與多元校風素養。

新北高中的制服則以黃、橘、綠為主色，頗為亮眼，校方表示，制服設計隱喻著校園建立前，原址所在地是椪柑果園的意涵，除飲水思源也象徵學子經過求學階段後，有開花結果的豐碩收穫。

淡水商工的男學生深色長褲，意喻學子穩健前行追求自我實現，女學生格紋短裙代表經緯天下，成為世界公民；潔白的上衣則象徵築夢校園，未來充滿著無限可能。

教育局說，博覽會由新北市高中職、五專、勞動部等80個學校及合作單位，擺設超過90個攤位，邀英、美、澳、加、日等5國代表展現國際特色，還有8大跨域專業課程，除展現學校教育成果，也希望讓參觀者體驗適性好玩的遊戲。

教育局技職教育科長江彥廷表示，攤位挑戰闖關遊戲，包括瑞芳高工的空間測繪科的全景照片挑戰、「適者生存」體驗活動；新北高中的多元選修，結合化學與美術的跨域課程，自製防疫洗手精；樹人家商幼保科展現一日奶爸「包尿布技巧」課程，體驗適性探索樂趣。