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奇蹟之家長照服務新家園今塭仔圳動土 預計2年後完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
因應長照服務需求增加，主顧修女會奇蹟之家今天舉動動土典禮。記者江婉儀／攝影
因應長照服務需求增加，主顧修女會奇蹟之家今天舉動動土典禮。記者江婉儀／攝影

因應長照服務需求增加，主顧修女會奇蹟之家今天舉動動土典禮，將擴大服務項目及幫助更多長者興建「奇蹟新家園」。新北市長侯友宜出席典禮，感謝主顧修女會長期對長輩的照顧關懷，侯友宜表示，奇蹟新家園是塭仔圳市地重劃第一個開工動土的工程，彰顯塭仔圳的新奇蹟由社會照護先行。

奇蹟之家從2000年起於泰山地區提供長照服務，侯友宜表示，新北市400萬人口中有65萬5千人為65歲以上長者，以每個月增加3千人的幅度，預計2025年就會達超高齡社會，天主教主顧修女會長期仰賴民間資源照顧長者，政府部門也會並肩作戰持續推動長照、公共托老中心、社區關懷據點等。

侯友宜也說，400多公頃的塭仔圳市地重劃區預計還要4年多進行基礎工程，未來可望提供4.7個大安森林公園大小綠地，奇蹟之家可說是塭仔圳內第一個新建的工程，象徵翻轉城市風貌從照顧長者開始。

奇蹟新家園計畫興建3層樓，共400多坪，園區內樹林蓊鬱，環境優質。預計2年後完工，除照顧長者也為照顧者舉辦多元活動、供社區居民休憩。

新建物為照顧咖啡館，可為照顧者舉辦多元活動，也是社區居民休憩的優質空間，二樓是日間照顧中心和照顧服務員實習教室，預計收托30位服務對象，減輕家庭照顧者負荷。三樓聖堂除了可容納120人的共融活動空間，也是社區照顧關懷據點的活動空間，可供健康、亞健康的長者運用。

侯友宜 長照

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