7成電梯逾年限？ 北市聯醫：財管使用年限非耐用年限

北捷新埔站失速電扶梯意外，燒出多座電扶梯已逾使用年限卻未汰換爭議。今天又有議員踢爆，台北市立聯合院區也有91座電梯和10座電扶梯早以超過使用年限卻持續使用，恐成未爆彈，罔顧市民安全。對此，北市聯醫回應，所謂年限是指財產管理使用年限，不是設備的耐用年限，而清查後聯醫有93組設備皆依法進行維管，並按實際狀況汰換相關零件，維護使用者安全。

北市議員黃郁芬表示，依行政院公布的財物分類標準，載客升降機的使用年限是10年，聯醫有91座、將近7成的電梯已經超過使用年限，其中有56座、約超過4成的電梯已經使用超過20年。

黃郁芬指出，包括陽明院區、和平婦幼院區以及院本部內的所有的電梯都已經逾期，陽明院區甚至有6台已經用了36年的電梯、和平婦幼院區也有15台已經用了27年的電梯，超出使用年限的狀況非常誇張；另外，聯醫的12座電扶梯中，高達10座都已經超過使用年限。

黃郁芬說，電梯與電扶梯的安全與穩定非同小可，而在醫院內的電扶梯與電梯更不能有絲毫的輕忽。其他地方的電梯故障可能只是多關幾分鐘，但若是聯合醫院內電梯故障，影響到的會是民眾的生命安全，若真的出事、沒有人能負責，要求聯醫應於1個月內，擬定逾期電梯與電扶梯汰換計畫。

北市聯醫晚間回應，該年限是指財產管理所訂最低使用年限，非電梯已超過使用期限或耐用年限，經過清查，院內載客電梯41組、病床電梯39組、電扶梯13組，共計93組，皆依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」，委託專業廠商進行維護保養作業。

北市聯醫解釋，這些設備除了有雙周檢查，還有法定月檢、年檢及不定期抽查檢測等，電梯在正常運行狀況下，內部各式零組件會隨著時間增長而產生損耗，平時除了維護保養外，也按實際狀況更新汰換電梯零件，並適時預防性汰換老舊電梯，以維護使用者乘坐安全。