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北捷軌道失火稱4分排除 被爆57分滅火、16輛車冒險通過

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北捷3月11日當天發生軌道絕緣基鈑失火，對外聲稱4分鐘就排除，但卻被踢爆實際上花了57分鐘才完全滅火，過程中有16班列車不顧旅客安全直接通過火源，北市議員苗博雅轟北捷只為不誤點罔顧旅客安全。圖／北捷提供
北捷3月11日當天發生軌道絕緣基鈑失火，對外聲稱4分鐘就排除，但卻被踢爆實際上花了57分鐘才完全滅火，過程中有16班列車不顧旅客安全直接通過火源，北市議員苗博雅轟北捷只為不誤點罔顧旅客安全。圖／北捷提供

北捷運淡水線11日上午台大醫院站間軌道起火冒濃煙，引發旅客恐慌。事隔多日，議員苗博雅今天踢爆，北捷當日聲稱4分鐘就排除狀況，但實際上花了57分鐘才完全滅火，過程中有16班列車不顧旅客安全直接通過火源，轟北捷只為不誤點罔顧旅客安全；市長柯文哲承諾，會要求北捷進行專案報告。

捷運台大醫院站間軌道11日上午發生絕緣基鈑失火，北捷聲稱4分鐘將狀況排除，不過苗博雅發現，11日上午9時7分開始到10時4分，只有9時16分、9時26分、9時29分等3班車經過後停下來滅火，其他16班車都是沒停下來，從火源上通過，根本不符合SOP，這樣的情況不正常也不容許被發生。

柯文哲也說「不正常」，按理北捷應停止運行，此做法應不符合SOP；苗博雅表示，9點16分有一名駕駛員帶滅火器下車滅火，但依北捷SOP規定，滅火至少需2名人力，一名負責滅火，另員則要負責保管列車主控鑰匙，當天處理顯然又再違反SOP。

另外，從9點26分至10點02分共14班車通過這個火源，其中11班是自動駕駛直接通過的，完全沒有任何滅火的程序，苗博雅批北捷一再違反軌道失火處理SOP規定，軌道失火SOP是一旦再度復燃，必須停車滅火再通過，但都沒有做到。

苗博雅指出，柯文哲任內已是第5次發生軌道絕緣基鈑失火，2015年花9分鐘滅火，後來愈來愈長，變成23分鐘、48分鐘，現在57分鐘，先前花9分鐘滅火造成列車誤點15分鐘，由於超過5分鐘就必須通報，現在都是便宜行事，只求列車不誤點。

柯文哲被問得啞口無言，喃喃說「軌道裡面怎麼會有火？」；苗博雅要求，既然訂有SOP 就應規定執行，北捷不該因不想誤點而放任火燒、不確實滅火，罔顧旅客生命安全，將誤點看得比公安更為重要，應就此事全面檢討。柯文哲承諾，將要求北捷進行專案報告。

北捷 苗博雅 柯文哲

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